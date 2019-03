River Plate inicia defensa de la Libertadores ante Alianza Lima

Entornointeligente.com /

El River Plate comienza este miércoles ante Alianza Lima la defensa del título de campeón de la Copa Libertadores que obtuvo hace casi tres meses en la histórica y convulsa final con Boca Juniors que le llevó a definir el duelo en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Tras la decepción vivida poco después en el Mundial de clubes, donde no alcanzó a disputar la final con el Real Madrid, los ‘millonarios’ vuelven a la escena internacional con pocos cambios y la misma columna vertebral que levantó la cuarta Copa Libertadores del club bonaerense. En su camino por intentar repetir el título continental, Alianza Lima será el primer rival de River en el Grupo A, donde también están el Internacional de Porto Alegre (Brasil) y el Palestino chileno. “Alianza es un equipo grande de Perú. Con un técnico (Miguel Ángel Russo) que ya conocemos, con experiencia. Será un partido durísimo”, explicó el entrenador de River, Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa. Gallardo advirtió que, pese a que Alianza solo lleva disputados solo tres partidos de la liga peruana, “tiene jugadores veloces por fuera y va a dar pelea en el grupo”. River visitará el Estadio Nacional de Lima tras haber encadenado una buena racha en la Superliga argentina, donde acumula siete partidos consecutivos sin perder, con cinco triunfos y dos empates. La principal novedad en la convocatoria de Gallardo es el lateral izquierdo Fabrizio Angileri, flamante incorporación de River procedente del Godoy Cruz para reemplazar al lesionado Milton Casco y que de momento solo está inscrito para jugar la Libertadores. También regresaron a la lista los centrocampistas Ignacio Fernández y Gonzalo Montiel tras recuperarse de sus respectivas lesiones y el colombiano Juan Fernando Quintero, ausente en el último partido de River por el fallecimiento de su abuelo. Asimismo, el delantero Ignacio Scocco también fue incluido en el grupo que viajó a Lima después de reaparecer tras dos meses y medio de inactividad en el partido de este sábado contra Newell’s Old Boys y anotar un tanto en el triunfo de River por 4-2. Por su parte, Alianza Lima afrontará contra River la vigésimo sexta participación de su historia en la Libertadores, a la que se clasificó esta vez tras haber sido subcampeón el año pasado de la liga peruana. El conjunto blanquiazul cogió impulso y moral para medirse al campeón del torneo gracias al contundente triunfo que obtuvo el domingo por 3-1 sobre la Universidad César Vallejo. Sin embargo, el técnico de los ‘íntimos’, el argentino Miguel Ángel Russo, lamentó que Alianza no adelantase ese partido para haber tenido más tiempo de descanso. “Jugar (contra Vallejo) en la tarde con calor significa un esfuerzo más que pudimos haberlo evitado. Nos tenemos que recuperar, el rival nos ganó un día (de descanso). Es un equipo muy importante, con jugadores muy importantes, de otro nivel”, advirtió Russo. El entrenador consideró que, independientemente del resultado, el choque contra River será bueno para que sus jugadores aprendan y conozcan su nivel real. Alianza Lima y River Plate se volverán a ver las caras en la Libertadores después de veintiún años, cuando en 1998 también coincidieron en la fase de grupos y los argentinos empataron 1-1 en la capital peruana y vencieron por 2-0 en Buenos Aires.

