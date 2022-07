Rivas: «Lamento decisión del Gobierno de no querellarse contra Llaitul (…) estas ‘ideas’ han traído más de 3.500 atentados»

Entornointeligente.com /

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas criticó la decisión del Ejecutivo de no querellarse contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, pese a que el dirigente mapuche se atribuyó, durante la semana pasada, una serie de atentados perpetrados por su organización en la macrozona sur y amenazó con nuevos ataques.

«Es absolutamente lamentable que sigamos en esto. Esto no es nuevo, creo que también es importante recalcar que Llaitul hace tiempo viene haciendo este tipo de amenazas, pero hoy de manera mucho más directas. Lamento la decisión por parte del Gobierno de no querellarse, porque aluden a que esto es un tema de que no persiguen ideas ni ideologías, pero la verdad decirle al Gobierno que estas ideas e ideología ha traído este año solamente 14 personas asesinadas en La Araucanía, tenemos más de 3.500 atentados» , arremetió.

En conversación con EmolTV, Rivas insistió en que el Gobierno debe utilizar todas las herramientas para perseguir y evitar que se sigan cometiendo atentados en la zona. Por ello, aseveró que el Ministerio del Interior debe presentar una querella contra el comunero mapuche y aludió también a la responsabilidad del Ministerio Público.

«Es importante también que la Fiscalía tome un rol mucho más activo , creo que los diferentes actores de la sociedad también tenemos que evaluar si tenemos la posibilidad de tomar acciones legales ante este tipo de cosas, porque, por lo menos a nivel de gobierno regional, son estos los atentados que están haciendo que nuestros procesos no lleguen a todos los lugares de La Araucanía», sostuvo.

En esa línea, el gobernador aseguró que las amenazas de Héctor Llaitul se han materializado, por lo que el Gobierno está equivocado en catalogar los dichos del dirigente como ‘provocaciones’. » Le digo al Gobierno de frentón, aquí esto no son ideas, son hechos que se materializan día a día, y que necesitamos un Gobierno y un Estado que esté a la altura de resguardar la seguridad de los ciudadanos de todo el país, incluido obviamente La Araucanía y la provincia de Arauco», aseveró.

«Cuando hablamos de terrorismo que nos lleva a esta discusión bien jurídico de si es o no terrorismo, aquí tenemos un grupo de personas que lo que están haciendo es causar terror a la ciudadanía, para mí eso constituye un acto de terrorismo, porque además se llevan a cabo las diferentes accionas, las cuales el mismo Llaitul está planteando. Creo que es lamentable la acción del Gobierno, l a misma ministra Vallejos en un minuto dijo que esto era un delito y después se desdicen con que son ideas», agregó

Adicionalmente, Rivas hizo un llamado a extender el estado de excepción y a entregar mayores herramientas a las entidades persecutoras de la región. «Creo que es importante que el Gobierno deje de lado el tema ideológico, sino que enfrente la situación con las herramientas que tiene y las herramientas son el fortalecimiento del estado de excepción, que no sea acotado sino que sea un estado de excepción real», puntualizó.

«Creo que el Gobierno tiene que recapacitar en esto, es importante que se querellen, la querella del Gobierno va por Ley de Seguridad del Estado. Es muy importante poder entregar herramientas distintas a los órganos persecutores: policías, fiscalías, para que podamos tener un debido proceso a este tipo de personas que siguen haciendo tanto daño a nuestra Región de La Araucanía», zanjó.

