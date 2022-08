Rival de DeSantis emergerá de las primarias de Florida de alto riesgo

Entornointeligente.com /

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, conocerá este martes la identidad de su oponente en las elecciones de noviembre, ya que los demócratas eligen entre un hombre que pasó toda su vida en la política, en gran parte como republicano, y una mujer que se presenta a sí misma como «algo nuevo» busca la energía de la base resurgente de su partido.

El establecimiento demócrata se ha alineado en gran medida detrás de Charlie Crist, un congresista demócrata de 66 años que se desempeñó como gobernador republicano del estado hace más de una década. Crist, que ahora se postula como demócrata moderada, se enfrenta a la comisionada de Agricultura de 44 años, Nikki Fried, quien espera convertirse en la primera mujer gobernadora del estado mientras se inclina por la lucha por el derecho al aborto.

La elección es, en última instancia, un debate sobre quién está mejor posicionado para derrotar a DeSantis, quien emergió de una estrecha victoria hace cuatro años para convertirse en uno de los republicanos más destacados en la política. Su toque relativamente ligero en el manejo de la pandemia y su entusiasmo por apoyarse en las divisiones sobre raza, género y derechos LGBTQ han resonado entre muchos votantes republicanos que ven a DeSantis como un heredero natural del expresidente Donald Trump.

Su intento de reelección es ampliamente asumido como un precursor de una candidatura presidencial en 2024, lo que se suma a la sensación de urgencia entre los demócratas para frenar su ascenso ahora.

«He estado en las trincheras. Me he enfrentado a DeSantis», dijo Fried a The Associated Press. DeSantis «no tendrá un 2024 porque no tendrá un 2022. Lo vamos a vencer en noviembre y vamos a matar todas sus aspiraciones de postularse para presidente de los Estados Unidos».

Crist, en una entrevista, describió a DeSantis como una amenaza para la democracia.

«Él es lo opuesto a la libertad. Es un autócrata. Es un demagogo. Y creo que la gente está harta de él», dijo Crist sobre el gobernador republicano en funciones, y señaló que, a principios de este año, DeSantis amonestó a un grupo de estudiantes de secundaria por usar máscaras faciales en una conferencia de prensa bajo techo. «¿Quién es este chico? quién se cree que es? Él no es el jefe».

Las primarias de Florida concluyen el tramo más activo de las primarias de este año. Los republicanos desde Pensilvania hasta Arizona han apoyado a los contendientes que han aceptado las mentiras de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas, una afirmación que los funcionarios electorales, el fiscal general del expresidente y los jueces designados por él rechazaron rotundamente.

[Con información de The Associated Press]

