Riunione del CRAM Regione Abruzzo a Vasto

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera al nostro giornale di Pierluigi Spiezia sulla riunione del CRAM Regione Abruzzo tenutasi a Vasto nei giorni scorsi. Dopo tre anni torna a riunirsi in presenza il Cram -Consiglio regionale abruzzesi nel mondo . In quanto componente dell’Osservatorio dell’Emigrazione per la Fnsi (che pure, per legge, deve riunirsi una volta l’anno) speravo con i colleghi di a, visto che l’assemblea si tiene in Abruzzo e i componenti l’Osservatorio vivono in regione e non rappresentano un costo per la Regione Abruzzo . Invece, il presidente Marco Marsilio e il nostro delegato nel Cram Tonino Innaurato non hanno voluto fare la riunione congiunta e anche quest’anno, per tre anni di fila, hanno impedito al nostro Organismo di dare il proprio contributo alla soluzione dei tanti problemi che attanagliano l’emigrazione. Da quel che ho sentito e letto in questi anni di riunioni online (anche quelle senza oneri per l’Ente), nell’esprimere il mio dissenso per la censura subita, comunico di non sentirmi rappresentato nel Cram dal nostro delegato, che ha sempre trasmesso il suo pensiero (in parte da me condiviso) ma non anche quello dei vari componenti l’Osservatorio. Io personalmente all’ultima riunione avevo posto problemi urgenti non ancora né risolti né normati. Mi auguro che a Vasto saremo formalmente invitati e che chi di noi parteciperá avrà diritto di intervenire. Buon lavoro al Cram. Pierluigi Spiezia

