Ritorno a scuola e lavoro in salute, sport e pause dal pc

ROMA, 08 SET – Ritorno a scuola, al lavoro, all’Università: per tutti questi ambiti c’è un modo di fare attenzione ai disturbi più comuni e non perdere i benefici del riposo estivo. Per un rientro alla quotidianità in tutta salute, Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), parte di Federchimica, suggerisce alcune misure. Per quanto riguarda la scuola, va ricordato che il benessere dei più piccoli passa anche attraverso la schiena. Spesso, infatti, la mole di libri scolastici che riempie gli zaini può rappresentare un peso eccessivo, provocando irrigidimento muscolare e fastidi alla zona lombare e alle spalle. Non appena compaiono i primi sintomi, occorre non sottoporre la schiena a un ulteriore sforzo.

Inoltre, è fondamentale che bambini e ragazzi facciano sport. Ad esempio, un corso di nuoto. Inoltre, la scuola è uno dei posti in cui maggiormente si diffondono i pidocchi. Come distinguerli dalla forfora? Basta scuotere i capelli: se le scaglie scivolano via facilmente si tratta di forfora, se rimangono, invece, attaccate alla cute si tratta di uova di pidocchi. Nell’attesa di debellarle, è consigliato rimanere in casa. Settembre, poi per gli universitari è sinonimo anche di sessione di esami e uno degli effetti può essere l’aumento dei battiti cardiaci, la «tachicardia da stress». Per ritrovare il giusto equilibrio, si può provare ad afferrare le caviglie, con il busto in avanti e il capo rivolto verso il basso, e in questa posizione respirare profondamente.

Se il ripasso per gli esami e l’inizio delle lezioni costringono a trascorrere ore agli schermi, attenzione alla secchezza oculare. È bene prendere una pausa ogni ora e non esporsi troppo alle «luci blu, soprattutto prima di coricarsi. Per quanto riguarda il lavoro, lo stress da rientro può essere somatizzato, con la comparsa di problemi intestinali, acidità o mal di stomaco, anche causati dalla ripresa di abitudini alimentari scorrette, come le pause pranzo frettolose o prive di nutrimenti fondamentali, come vitamine, fibre e minerali. Può essere importante ricordare di assumere la giusta quantità di frutta e verdura ogni giorno e di prendere del tempo per fare una passeggiata in pausa pranzo o una sessione di yoga, pilates o jogging a inizio o fine giornata. (ANSA).

