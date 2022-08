Risparmio energetico nonostante il PP

Entornointeligente.com /

MADRID:- Come è ormai sua consuetudine, la Presidente della Regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detto un no secco ad una decisione del governo: quella di avviare un piano di risparmio energetico che prevede, tra l’altro, una regolamentazione nell’uso di luce e aria condizionata all’interno dei negozi e degli edifici pubblici.

La ministra di Transizione Ecologica e Sfida Democratica Teresa Ribera, ha indetto una Conferenza Settoriale di Energia per ascoltare idee e suggerimenti riguardanti il risparmio energetico e tracciare un piano che dovrà presentare a settembre all’Unione Europea.

Nonostante l’assenza dei rappresentanti di Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galizia e Murcia, la riunione, a detta di Ribera, si è svolta in un clima di collaborazione e cordialità. Il Ministero riceverà altre proposte fino al 31 agosto ma, è stato anticipato, che non saranno accolte quelle che vorrebbero tornare all’utilizzo del carbone o che tendono ad allungare la vita delle centrali nucleari.

Sebbene la norma che regolarizza l’uso di elettricità nei locali commerciali e pubblici, entri in vigore, come previsto, mercoledì, la ministra Ribera ha detto che i piccoli locali avranno un tempo per adattarsi alle nuove norme, così come le piccole e medie imprese.

Isabel Díaz Ayuso ha già detto che porterà il caso fino al Tribunale Costituzionale in quanto considera la decisione del governo una invadenza nelle competenze delle regioni. Per mantenere alta la tensione Ayuso ha mandato dei tweet in cui dice che: «solo le vetrine spagnole, in tutta Europa, resteranno senza luce, generando una sensazione di insicurezza e creando un problema ai settori che lavorano con il turismo».

In realtà questa stessa misura è già stata adottata in Francia e Germania e altri paesi si sommeranno a breve.

Redazione Madrid

