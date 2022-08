Entornointeligente.com /

Né la Sagrada Familia, né l’Alhambra, né la Cattedrale di Burgos né gli altri monumenti sparsi per la Spagna dovranno spegnere l’illuminazione quando martedì prossimo entrerà in vigore il decreto sul risparmio energetico per edifici pubblici e vetrine dei negozi.

Fonti del Ministero della Transizione Ecologica hanno confermato che l’illuminazione ornamentale dei monumenti non rientra nei vincoli per il risparmio energetico, in quanto non sono considerati edifici pubblici.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

