Rishi Sunak y Liz Truss se enfrentarán por suceder a Boris Johnson [video]

Entornointeligente.com /

Tras la dramática dimisión de Johnson el 7 de julio como líder del Partido Conservador, obligándolo a abandonar la jefatura del gobierno en cuanto este le encuentre un sucesor, comenzó un largo proceso interno para reemplazarlo. Lee también: «Hasta la vista, baby», dice Boris Johnson al despedirse del parlamento británico Los diputados conservadores votaron durante días entre numerosos aspirantes en sucesivas rondas eliminatorias, hasta quedarse el miércoles con dos: Sunak con 137 votos y Truss con 113. La exministra de Defensa Penny Mordaunt quedó fuera con 105 apoyos. Ahora, los cerca de 200.000 afiliados de la formación deberán elegir entre Sunak y Truss mediante una votación postal realizada en agosto. El ganador se anunciará el 5 de septiembre. El Reino Unido se encamina así a tener su primer jefe de gobierno de origen asiático -los abuelos de Sunak eran inmigrantes indios- o la tercera primera ministra de su historia. Lee también: Más de 30,000 galones de combustible se derraman en aguas de Bahamas Los dos finalistas harán campaña ante las bases y pese a su fuerte respaldo entre los diputados, Sunak no tiene asegurada la victoria. Las encuestas entre los afiliados del partido vaticinaban que podía perder por amplio margen. Pero eso fue antes de encontrarse solo frente a Truss. «Siempre he dicho que quiero ser honesto con el pueblo británico sobre los retos a los que nos enfrentamos y ser responsable a la hora de abordarlos», dijo en un vídeo divulgado tras su nominación Sunak, contrario a bajar impuestos pese a una inflación récord, de 9,4% interanual en junio. «Creo que bajar impuestos y crear oportunidades nos ayudará a conseguir el crecimiento económico que necesita el Reino Unido», afirmó por su parte Truss, gran admiradora de la ex primera ministra Margaret Thatcher y sus políticas desreguladoras. Lee también: Familia Trump da el último adiós a Ivana en funeral en iglesia de Nueva York El elegido gobernará hasta las próximas legislativas, previstas en 2024, que ambos aseguraron estar en capacidad de ganar frente a la oposición laborista. También el miércoles Johnson hizo su última aparición para responder a las preguntas semanales al primer ministro antes del receso del Parlamento, que a su vuelta de vacaciones tendrá a un nuevo jefe de gobierno. «¡Hasta la vista, baby!», se despidió en español, usando la célebre frase de la película «Terminator 2», bajo los aplausos de sus partidarios y los abucheos de la oposición, que le reprochó fracasos, engaños, división y escándalos en sus tres años de gobierno. «La campaña más sucia» Truss y Sunak se enfrentarán en un debate organizado el lunes por la BBC tras haberse atacado muy duramente en el precedente, junto a otros candidatos. Lee también: España registra 500 muertes por ola de calor que avivó incendios en Europa occidental Este tipo de elecciones internas son habituales en un Partido Conservador acostumbrado a deshacerse de sus líderes cuando dejan de tener atractivo electoral. El propio Johnson llegó al poder en julio de 2019 elegido para reemplazar como líder a Theresa May, antes de ganar cuatro meses después la más amplia mayoría conservadora en 40 años en elecciones legislativas anticipadas. Mordaunt, una reservista de la Marina que fue brevemente ministra de Defensa, se presentaba como la candidata del «cambio», frente a dos otros candidatos de «continuidad», y disfrutaba de una muy alta popularidad entre las bases conservadoras. Lee también: Advierten que Rusia utiliza el gas «como arma» contra la Unión Europea El ex ministro David Davis había incluso acusado a Sunak de prestar votos de sus partidarios a Truss para evitar enfrentarse a Mordaunt en la batalla final, lo que este negó rotundamente. «Quiere enfrentarse a Liz, porque es la persona que perderá el debate contra él», dijo Davis a LBC Radio. «Esta es la campaña más sucia que he visto jamás», agregó. El multimillonario Sunak, diputado más rico del Reino Unido, es considerado en el círculo de Johnson como el hombre que lo traicionó al anunciar su renuncia el 5 de julio, precipitando otras 60 dimisiones en el gobierno. Esto provocó en última instancia la caída del líder conservador, abandonado por su partido en un contexto de múltiples escándalos que lastraron su popularidad. Lee también: Sobrevivientes del tiroteo de Florida recuerdan escenas de caos y sangre En su última sesión en el Parlamento, el líder de los independentistas escoceses, Ian Blackford, recordó que una comisión está investigando si Johnson mintió a los diputados sobre el «partygate», el escándalo de las fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: ?? El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el jueves su dimisión como líder del Partido Conservador, pero se mantendrá como jefe del gobierno hasta que se nombre a su sucesor. https://t.co/GjL6LRYobH pic.twitter.com/l1slif75xy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 7, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 20/7/2022 Noticias Relacionadas Kevin Spacey queda en libertad tras ser acusado de agresión sexual en Reino Unido Mujeres transgénero no podrán competir en triatlones femeninos en Reino Unido Crisis política en Reino Unido: principales ministros de Boris Johnson piden su renuncia Ceramios repatriados del Reino Unido son declarados Patrimonio Cultural de la Nación Boris Johnson renuncia: ¿Quién lo reemplazará como primer ministro del Reino Unido? Reino Unido declara por primera vez la alerta roja por la ola de calor

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com