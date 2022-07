Rishi Sunak sigue primero en la votación para suceder a Boris Johnson

Entornointeligente.com /

El exministro británico de Finanzas Rishi Sunak amplió ayer lunes su ventaja en la carrera por suceder al primer ministro Boris Johnson , donde la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, redujo la distancia en su intento de llegar entre los dos finalistas.

En la tercera ronda de votación entre los diputados conservadores, Sunak obtuvo 115 votos, por delante de la secretaria de Comercio Internacional, Penny Mordaunt, con 82 y Truss con 71 (siete más que en la segunda ronda).

La exministra de Igualdad Kemi Badenoch quedó en cuarto lugar con 58 votos y el presidente de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, Tom Tugendhat, fue eliminado con 31 votos.

Tras la dimisión de Johnson el 7 de julio como líder del Partido Conservador , que lo hará abandonar la jefatura del gobierno en cuanto sea elegido un sucesor, la semana pasada comenzó la larga carrera interna para reemplazarlo.

En esta primera etapa, los 358 diputados conservadores votan en sucesivas rondas eliminatorias hasta designar el 21 de julio a dos candidatos finalistas.

Los cerca de 200.000 afiliados al Partido Conservador elegirán entonces entre ellos mediante votación postal, para designar al ganador el 5 de septiembre.

MIRA TAMBIÉN Jefe militar británico desmintió rumores sobre estado de salud de Putin Ataque laborista Antes de esta nueva votación «tory» de ayer, la Cámara Baj a había presenciado uno de los ataques más brutales que el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha lanzado contra Boris Johnson en toda la legislatura.

Con ocasión de una moción de confianza sobre Johnson convocada por el propio Gobierno, Starmer sacó toda su artillería contra el primer ministro.

«No es verano para que Downing Street esté habitado por un ‘okupa’ vengativo», le espetó, tras proclamar que «el delirio nunca acaba».

MIRA TAMBIÉN Rishi Sunak y Penny Mordaunt se consolidan como los favoritos a suceder a Boris Johnson «Este primer ministro no ha sido expulsado por cuestiones políticas, sino deshonrado. Sus propios colegas lo han considerado inapto para el cargo (…). No puede haber nadie peor colocado para reparar la economía que ni él mismo destrozó, no hay nadie peor colocado para reparar la confianza que quien la rompió», agregó.

