Risco na central nuclear de Zaporíjia «aumenta a cada dia»

O risco de desastre na central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, ocupada por tropas russas, está «a aumentar a cada dia», disse neste domingo o autarca da cidade onde a instalação nuclear está localizada.

A central – a maior da Europa – foi tomada por soldados russos nos primeiros dias da invasão da Ucrânia e permaneceu palco da linha da frente desde então.

Esta semana, as imediações da central foram repetidamente bombardeadas, com Kiev e Moscovo a trocarem culpas pela perigosa escalada.

Subscrever O autarca da cidade de Energodar, no sudeste, onde a central está localizada, disse à AFP que «os riscos aumentam a cada dia».

«O que está a acontecer é terrorismo nuclear absoluto», disse Dmytro Orlov à AFP por telefone desde a cidade próxima de Zaporíjia, que permanece sob controlo ucraniano. «Pode terminar de forma imprevisível a qualquer momento.»

Kiev acusou Moscovo de basear tropas e armas na estação, lançar ataques e usar a central atómica como escudo contra o fogo ucraniano.

No seu habitual discurso televisivo ao país, no sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de «chantagem» nuclear e de usar a central para «intimidar as pessoas».

