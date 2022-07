Riqueza fuera de control

Entornointeligente.com /

Bienvenidos al medioevo del siglo XXI: en poco más de 22 años, los países más ricos han alcanzado un estado que ya definen los expertos como la neofeudalización. Todo gracias a la explosión descontrolada de fortunas que ya no son millonarias, sino mil millonarias y que dan vida al mundo de los megarricos. Tan irreal, tan alejado de la cotidianidad de las personas con sueldo medio que sus cifras producen vértigo y sus excesos, malestar. Pero más que dinero, lo que acumulan es un poder difícilmente controlable.

En lo poco que va de este siglo se contabilizan ya 2.668 milmillonarios. De estos, 1.133 son chinos. Porque la capital mundial de las megafortunas no es Nueva York, sino Pekín. Estamos hablando de gente que se compra una mansión de 45 habitaciones en Londres por 250 millones de euros, o que tiene un garaje particular de seis pisos para guardar sus 168 carros. Está aquel que tiene cinco yates que valen 1.000 millones de euros o aquella que se da un caprichito con un Bugatti Chirón de 3 millones de dólares. Pensarán algunos que cada quien se gasta su dinero en lo que quiere…

Pero el asunto comienza a descontrolarse. Durante los dos años en los que el mundo se enfrentó a las dificultades de la pandemia, surgieron 573 nuevos milmillonarios, según datos de la revista Forbes. Y si en 1987, cuando este medio sacó por primera vez la lista de los más ricos, el que la encabezaba tenía una fortuna equivalente a 51.700 millones de dólares de hoy, en este momento el puesto número uno lo ocupa Elon Musk, con 218.000 millones. Apenas han pasado 35 años y la cifra se ha casi que cuadruplicado.

A la anterior concentración de dinero, desproporcionada a más no poder, se le suma un tema interesante. Los megarricos pagan muy pocos impuestos. Según un estudio, en Estados Unidos, los 400 que tienen más entregan solo 8,2 por ciento de lo que ganan al fisco. Eso no es ni la mitad de lo que paga un trabajador normal. Dos de los más famosos son bastante hábiles al momento de tributar. Musk paga 3,3 por ciento y Bezos, 0,9 por ciento. Hasta se observan comportamientos como el de Peter Thiel, fundador de Paypal, que llegó a plantearse crear su propia isla-Estado en el Pacífico para no tributar.

Frente a estas posturas que van más allá del individualismo egoísta, comienzan a surgir iniciativas. Millionaires for Humanity, un grupo de cien millonarios que propugna por un impuesto global para combatir la pobreza y el cambio climático bajo el lema In tax we trust. El gobierno de Biden, promoviendo el Billionaire Minimum Income Tax, para que se grave con el 20 por ciento a todo aquel que reciba más de 100 millones de dólares. O el gobierno chino con su nuevo reglamento que habla de «donaciones para la prosperidad común» por parte de aquellos que más han acumulado.

Nada de lo anterior es ni mucho menos suficiente para controlar el inmenso poder que alcanza a tener el 0,01 por ciento de la población. La élite global de este siglo no tiene precedentes. No en vano, el economista Gabriel Zucman ha dicho que tanta concentración de la riqueza y evasión fiscal son «la promesa incumplida de la globalización»

