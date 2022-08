Riquelme pide a Carlos Zambrano reflexionar sobre su comportamiento

Entornointeligente.com /

Juan Román Riquelme dijo que le parece raro que estos hechos de pelea se den en un partido oficial, porque en su mayoría está enojado con el rival y no con los compañeros de un mismo equipo. «Los chicos han tenido una discusión y ahora es momento de reflexionar. Nada más, así de simple. Generalmente se dan en los entrenamientos por un choque o una patada. En un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival», dijo el directivo a ESPN. Agregó: «No sé por qué pasó, yo no estuve ahí adentro. Yo ya estoy viejo, no puedo jugar más al fútbol. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí, por lo menos cuando yo era jugador. Me sorprende que los periodistas se enteren de todo. Todos cometemos errores, hay que darle para adelante. Sí, no deja de ser raro, eso es verdad». Hecho criticado Como se sabe, al final del primer tiempo ante Racing, en el que Boca fue claramente superado por su rival, Benedetto increpó en el campo a algunos de sus compañeros, entre ellos Zambrano, defensor de la selección peruana. Al regresar del vestuario, el peruano mostraba evidentes marcas en el rostro y una inflamación en el pómulo izquierdo, que no tenía al final de la primera parte, mientras que Benedetto presentaba una marca en el cuello, presuntamente también por el altercado con el defensor en el vestuario. Después del encuentro, el director técnico de Boca, Hugo Ibarra admitió que «hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano», pero matizó: «discusiones por algo del partido siembre las hubo y las hay en el fútbol, por alguna situación del juego, pero no pasa más de eso». Horas después, el vicepresidente segundo del club, el exídolo Juan Román Riquelme, se reunió con el plantel y el cuerpo técnico en la concentración para recriminarles la pelea, que pronto quedó expuesta en la prensa y redes sociales. Este martes, Boca Junior decidió suspender a Zambrano y Benedetto por dos fechas y es por ello no contará con el zaguero ni con el delantero para los partidos del miércoles ante Rosario Central, y el del próximo domingo como visitante contra Defensa y Justicia. Más en Andina: Tras protagonizar una pelea, el defensor peruano Carlos Zambrano fue suspendido por Boca Juniors. https://t.co/GFKGrVxwU4 pic.twitter.com/PY4xczrjbT

Publicado: 16/8/2022

