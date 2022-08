Entornointeligente.com /

L’attività politica riprende questa settimana, dopo la pausa estiva, con il primo Consiglio dei ministri del nuovo corso e una sessione plenaria straordinaria al Congresso, che voterà su temi pesanti come il decreto sul risparmio energetico o la legge di garanzia globale per la libertà sessuale, nota come «solo sì es sì».

La celebrazione della Deputazione Permanente alla Camera e una visita del Presidente del Governo, Pedro Sánchez, in America Latina completano l’agenda politica, dove si rifletteranno i temi che hanno segnato la cronaca estiva, come le citate misure di risparmio energetico, l’impatto degli incendi boschivi e della siccità, l’inflazione e i vaccini contro il vaiolo delle scimmie.

