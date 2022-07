Ripartire in sicurezza con Viaggiare Sicuri (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha ribadito nei giorni scorsi la volontà dell’Unità di Crisi della Farnesina di rinnovare il portale «Viaggiare sicuri» durante l’evento «Ripartiamo in sicurezza».

«Se non è possibile eliminare del tutto il fattore rischio, è indispensabile essere viaggiatori consapevoli e informati. Per questo vogliamo promuovere una rinnovata cultura della sicurezza in viaggio accompagnata ad una adeguata e necessaria responsabilizzazione del viaggiatore», ha detto il ministro.

Tre sono i fattori principali che hanno portato a queste novità, come rivelato dal Ministro Di Maio nel suo intervento di apertura: pandemia, guerra in Ucraina e cambiamenti climatici con annesso aumento del rischio di calamità naturali.

Saranno pubblicate nuove notizie e saranno aggiornate le oltre 1900 dell’ultima ora come anche le «schede paese» sul sito Viaggiare sicuri. Sono oltre 80 gli interventi connessi ai piani di emergenza della rete diplomatico-consolare; sono state realizzate 5 missioni all’estero ed é stata assicurata l`assistenza a 1000 connazionali nei primi mesi del 2022 «un impegno -ha detto il Ministro- che è destinato a crescere nel periodo estivo».

