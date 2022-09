Riparte su Rai2 «I fatti vostri»

Entornointeligente.com /

Come ogni anno la piazza più famosa d’Italia torna a popolarsi di nuovi racconti. Le storie continueranno ad essere narrate dagli stessi protagonisti e arricchite con collegamenti e servizi. A condurre «I Fatti Vostri» la collaudata coppia formata da Salvo Sottile e Anna Falchi.

Ci sarà poi il professor Umberto Broccoli con l’ampio spazio riservato alla storia, allo spettacolo ed al costume del nostro Paese ed ancora Manuela Aureli e Paolo Fox.

«Non vedo l’ora di ripartire – ha spiegato Anna Falchi al nostro giornale – mi manca tantissimo la mia piazza, così come il mio gruppo di lavoro, il mio partner Salvo Sottile e tutta la squadra che è davvero come una famiglia. Sicuramente tutte le cose che abbiamo fatto l’anno scorso saranno riconfermate e poi ci sarà qualche novità. Come dico sempre sintonizzatevi su Rai 2 e scopritelo…Chi sogno di avere come ospite in studio? Sinceramente dico le persone che vogliono raccontarsi, la gente comune è sempre il miglior ospite che una trasmissione possa avere».

Tra le nuove rubriche di quest’anno «Venga a prendere un caffè da noi», in cui personaggi dello spettacolo e della cultura si apriranno al grande pubblico. «I Fatti Vostri» è un programma di Michela Guardì e Giovanna Flora. L’orchestra è diretta dal maestro Stefano Palatresi, la regia è di Michele Guardì.

Testo e Video Intervista di Emilio Buttaro

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

