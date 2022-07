Riparte il Nord Stream, ripresa parziale del gas russo

Entornointeligente.com /

BRUXELLES. – «Nessun ricatto», nelle rassicurazioni del Cremlino. Ma per i governi europei si trata solo di tattica. É l’alba quando i rubinetti del Nord Stream 1 si riaprono e, dopo una manutenzione lunga dieci giorni, riportano i flussi di gas dalla Russia ai livelli precedenti del 40%. Scacciando, per il momento, il rischio temuto dall’Europa di rimanere a secco nell’immediato.

Ma lo spettro dello stop totale continua ad aleggiare e, nel frattempo, il piano d’emergenza per i razionamenti messo a punto dalla Commissione europea spacca l’Europa, con il fronte del Mediterraneo – Italia compresa – che promette battaglia al tavolo degli ambasciatori già domani.

Alle 7 di giovedì, ora di Mosca, il Nord Stream 1 ha ricominciato a far sgorgare gas da Vyborg, nell’oblast di Leningrado, giù fino alla Germania attraversando il Mar Baltico, facendo calare i prezzi intorno ai 145 euro a megawattora, prima di un nuovo rialzo a 155 euro.

Il cambiamento del flusso ha portato all’Italia – nelle cifre registrate da Eni – un aumento nella consegna di volumi del 71%, con circa 36 milioni di metri cubi a fronte dei 21 milioni dei giorni precedenti. A dimostrazione, ha attaccato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che Gazprom è pronta a rispettare tutti gli impegni presi. E, ha rilanciato Peskov, che i «problemi tecnici» con i flussi di gas sono causati dalle sanzioni imposte dall’Ue, ora sempre più ingenti con l’ufficializzazione dello stop anche all’oro russo. Poi l’avvertimento: se l’Occidente non darà garanzie tecniche e legali sulla turbina restituita dal Canada per il funzionamento del gasdotto, i flussi potrebbero ridursi al 20% già dalla prossima settimana. Avvicinando l’Ue a un’interruzione che, è tornata a ribadire la presidente della Bce Christine Lagarde, porterebbe a «un significativo rischio di rallentamento dell’economia».

Mantenere i flussi bassi potrebbe essere, secondo gli analisti a Bruxelles, un’idea migliore per Mosca rispetto al cut-off totale perché smorza la determinazione dell’Europa a ridurre la domanda. Ed è una tattica che, ha evidenziato il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck, mette in luce come la Russia usi «il suo potere per ricattare l’Europa e la Germania» e si dimostri «ogni giorno come un fornitore non affidabile».

Ma la proposta della Commissione europea di tagliare i consumi del 15% in caso di allerta energetica trova diverse capitali in rivolta. Senza contare la nuova grana portata dalla dissidente Ungheria che, in un blitz a Mosca del ministro degli Esteri Peter Szijjarto, ha annunciato l’acquisto di 700 milioni di metri cubi di gas metano russo in più attraverso il gasdotto via Turchia, Bulgaria e Serbia.

All’indomani dell’annuncio del piano Ue in una manciata di ore sono arrivati, uno dietro l’altro, i primi «no» ufficiali di Spagna, Portogallo e Grecia, che trovano il piano insostenibile, iniquo e, in alcuni casi, miope. I tanti dubbi sulla proposta di regolamento si estendono anche a Italia, Olanda e Irlanda e vanno dalla previsione del target del 15% obbligatorio per tutti (vista da alcuni come una proposta troppo filo-tedesca), al meccanismo che permette alla Commissione di «chiamare» lo stato di allerta e che diverse capitali vorrebbero invece fosse a capo del Consiglio Ue, e quindi nelle loro stesse mani.

Chi invece ha già sposato le richieste di Bruxelles è Berlino, che ha annunciato un nuovo ampio pacchetto per il risparmio dell’energia in tutto il Paese, fatto di requisiti più stringenti per il riempimento degli stock, l’attivazione della riserva di carbone, e diverse misure di risparmio energético negli edifici, negli spazi pubblici e negli uffici.

Il piano Ue sarà sul tavolo di due riunioni degli ambasciatori dei 27 (Coreper) domani e lunedì. Lo scontro si preannuncia duro. Poi il compito di trovare la maggioranza qualificata necessaria sarà, martedì, nelle mani dei ministri dell’Energia dei Ventisette.

(di Valentina Brini/ANSA).

