Rio tem previsão de ventos fortes e chuva nesta sexta-feira Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a previsão é de chuva fraca a moderada, a partir da tarde, devido à aproximação e passagem de uma frente fria pela cidade. Por g1 Rio

29/07/2022 06h00 Atualizado 29/07/2022

1 de 1 Cristo Redentor sobre as nuvens (Imagem de arquivo) — Foto: Marcos Serra Lima/G1 Cristo Redentor sobre as nuvens (Imagem de arquivo) — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Uma frente fria está se aproximando do Rio de Janeiro e deve trazer chuvas e ventos para a cidade nesta sexta-feira (29).

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a previsão é de chuva fraca a moderada , a partir da tarde. A cidade também deve receber ventos fortes a muito fortes , de acordo com o Sistema Alerta Rio.

«A tendência é que a frente fria se desloque rapidamente pela cidade, mas é importante que o cidadão acompanhe as nossas atualizações, principalmente a previsão dos ventos», destacou a meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento.

Os especialistas indicam que as rajadas mais fortes de vento estão previstas para o período da tarde, mas que há a possibilidade de antecipação.

Em caso de ventos acima de 75km , a Avenida Niemeyer , que liga os bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, pode ser fechada para evitar acidentes .

O cidadão pode acompanhar, em tempo real, as atualizações da previsão do tempo pelo twitter.com/operacoesrio e no aplicativo COR.Rio, disponível gratuitamente nas versões Android e iOS .

Recomendações

Para evitar acidentes, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda que a população não busque abrigo sob árvores ou coberturas metálicas.

O órgão da Prefeitura do Rio também recomenda que a população evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes, placas de propaganda e árvores, devido ao risco de queda.

O COR alerta ainda que, caso haja queda de árvores, deve-se atentar para o risco de choque elétrico, já que há a possibilidade do rompimento da rede de energia.

As recomendações de segurança, elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ, incluem ainda que a prática de esportes ao ar livre, principalmente no mar, deve ser evitada.

Também não é indicado ficar próximo a encostas, lugares altos sem proteção, mirantes e precipícios.

A prefeitura também recomenda algumas medidas de segurança para quem estiver dentro de casa durante fortes rajadas de vento.

Fechar persianas e cortinas para que estilhaços não se espalhem, caso alguma janela quebre; fechar o registro do gás; se faltar luz, deve-se evitar o uso de velas; caso não haja uma alternativa viável de iluminação, é importante estar atento para evitar o risco de incêndios.

