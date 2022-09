Rio tem previsão de sol nesta sexta, primeiro dia de Rock in Rio

Entornointeligente.com /

1 de 1 Evento teste do Rock in Rio realizado no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro — Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo Evento teste do Rock in Rio realizado no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro — Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo

O Rio de Janeiro tem previsão de bom tempo nesta sexta-feira (2), primeiro dia da edição 2022 do Rock in Rio .

Segundo o Climatempo, a cidade terá sol o dia inteiro, sem nuvens. A noite, o tempo permanecerá aberto.

No sábado e no domingo, entretanto, o panorama muda. O tempo vira a partir do fim da tarde de sábado (3), com risco de pancadas fortes no domingo (4).

O fã que não quiser se molhar deverá usar capa, já que guarda-chuvas são proibidos na Cidade do Rock.

Sexta, 2

O primeiro dia do Rock in Rio será de sol e calor — e zero chance de chuva. A temperatura máxima prevista é de 31ºC na Cidade do Rock.

A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 40%, e os ventos seguem moderados, com rajadas entre 30 e 50 km/h.

O sol se põe às 17h43; no decorrer da noite, as temperaturas seguem em torno dos 20°C.

Sábado, 3

O segundo dia de festival começa com bastante sol e calor, com máxima prevista de 33°C, mas o tempo vai virar, com alerta de ventos fortes de até 80 km/h.

No fim da tarde e à noite, há possibilidade de chuva fraca a moderada, com temperatura em torno dos 18ºC.

Domingo, 4

O terceiro dia de música será sob tempo fechado e chuva, e há risco de pancadas fortes até o início da tarde.

Rajadas de vento podem alcançar 60 km/h, e a máxima deve ficar em 21°C.

