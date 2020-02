Rio tem mais de 40 blocos até domingo; Claudia Leitte estreia

Entornointeligente.com /

Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Bem Estar Carros Editorias Carros Primeira Página Carros de A a Z Caminhões Carros elétricos e híbridos Motos IPVA Tabela FIPE vídeos autoesporte Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos e Emprego Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Desafio Natureza Óleo no Nordeste Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Reforma da Previdência Operação Lava Jato Pop & Arte Editorias Pop & Arte Primeira Página Cinema Games Música Rock in Rio 2019 Lollapalooza 2020 Tecnologia Editorias Tecnologia Primeira página Inovação Turismo e Viagem Editorias Turismo e Viagem Primeira Página Descubra o Brasil Carnaval Regiões menu g1 Regiões centro-oeste Regiões centro-oeste Distrito Federal centro-oeste Distrito Federal Primeira página Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás centro-oeste Goiás Primeira página Bom Dia GO Bom dia sábado JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso centro-oeste Mato Grosso Primeira Página Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul centro-oeste Mato Grosso do Sul Primeira Página Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste Regiões nordeste Alagoas nordeste Alagoas Primeira Página Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia nordeste Bahia Primeira Página Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará nordeste Ceará Primeira Página Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão nordeste Maranhão Primeira Página Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba nordeste Paraíba Primeira Página Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco nordeste Pernambuco Recife e região Pernambuco Recife e região Primeira página Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Pernambuco Caruaru e região Primeira Página Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Pernambuco Petrolina e região Primeira Página Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí nordeste Piauí Primeira Página Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte nordeste Rio Grande do Norte Primeira Página Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe nordeste Sergipe Primeira página Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte Regiões norte Acre norte Acre Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá norte Amapá Primeira Página Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas norte Amazonas Primeira Página Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará norte Pará Belém e região Pará Belém e região Primeira Página Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Pará Santarém e região Primeira Página Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia norte Rondônia Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima norte Roraima Primeira Página Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins norte Tocantins Primeira Página Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste Regiões sudeste Espírito Santo sudeste Espírito Santo Primeira Página Bom dia Espírito Santo ES TV 1ª Edição ED TV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais sudeste Minas Gerais Belo Horizonte e região Minas Gerais Belo Horizonte e região Primeira Página Bom dia Minas MG1 MG2 Rolê nas Gerais Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Minas Gerais Centro-Oeste Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Minas Gerais Grande Minas Primeira página Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Minas Gerais Sul de Minas Primeira Página Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Minas Gerais Triângulo Mineiro Primeira Página Bom dia Minas Uberlândia Triângulo Mineiro Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Triângulo Mineiro Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Minas Gerais Vales de Minas Gerais Primeira Página Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Minas Gerais Zona da Mata Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Primeira Página Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Rio de Janeiro Norte Fluminense Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Rio de Janeiro Região dos Lagos Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Rio de Janeiro Região Serrana Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Rio de Janeiro Sul e Costa Verde Primeira Página Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo sudeste São Paulo São Paulo e região São Paulo São Paulo e região Primeira Página Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília São Paulo Bauru e Marília Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região São Paulo Campinas e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região São Paulo Itapetininga e região Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano São Paulo Mogi das Cruzes e Suzano Primeira Página Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região São Paulo Piracicaba e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região São Paulo Prudente e região Primeira Página Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca São Paulo Ribeirão Preto e Franca Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba São Paulo Rio Preto e Araçatuba Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região São Paulo Santos e região Primeira Página Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Paulo São Carlos e Araraquara Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí São Paulo Sorocaba e Jundiaí Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região São Paulo Vale do Paraíba e região Primeira Página Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul Regiões sul Paraná sul Paraná Curitiba e Região Paraná Curitiba e Região Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Curitiba Boa Noite Paraná – Curitiba Caminhos do Campo Bom Dia Sábado Esporte Campos Gerais e Sul Paraná Campos Gerais e Sul Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Ponta Grossa Boa Noite Paraná – Ponta Grossa Caminhos do Campo Boa Noite Paraná – Guarapuava Bom Dia Sábado Esporte Norte e Noroeste Paraná Norte e Noroeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Maringá Boa Noite Paraná – Maringá Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Londrina Boa Noite Paraná – Londrina Meio Dia Paraná – Noroeste Boa Noite Paraná – Noroeste Bom Dia Sábado Esporte Oeste e Sudoeste Paraná Oeste e Sudoeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Foz do Iguaçu Boa Noite Paraná – Foz do Iguaçu Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Cascavel Boa Noite Paraná – Cascavel Bom Dia Sábado Esporte Rio Grande do Sul sul Rio Grande do Sul Primeira Página Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina sul Santa Catarina Primeira Página Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios SC Que Dá Certo Esporte Telejornais menu g1 Telejornais Autoesporte Telejornais Autoesporte Primeira Página carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bom Dia Brasil Telejornais Bom Dia Brasil Primeira Página Redação História Vídeos Fale com o bom dia brasil Fantástico Telejornais Fantástico Primeira Página quadros e séries Fantástico quadros e séries isso a globo não mostra fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais gols do fantástico história vídeos vc no fantástico denuncie fale com o fantástico G1 em 1 Minuto Globo Repórter Telejornais Globo Repórter Primeira Página redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter fale com o globo repórter Globo Rural Telejornais Globo Rural Primeira Página agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural fale com o globo rural Hora 1 Telejornais Hora 1 Primeira Página história vídeos vc no hora um fale com o hora um Jornal da Globo Telejornais Jornal da Globo Primeira Página redação história vídeos vc no jg fale com o jg Jornal Hoje Telejornais Jornal Hoje Primeira Página crônicas história vídeos vc no jh fale com o jh Jornal Nacional Telejornais Jornal Nacional Primeira Página jornal nacional 50 anos redação história vídeos vc no jornal nacional fale com o jornal nacional Pequenas Empresas Telejornais Pequenas Empresas Primeira Página pme quadros Pequenas Empresas quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn fale com o pegn Profissão Repórter Telejornais Profissão Repórter Primeira Página equipe história vídeos vc no profissão repórter fale com o profissão repórter GloboNews menu g1 GloboNews Primeira Página jornais GloboNews jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas GloboNews programas amazônidas arquivo n central globonews cidades e soluções desacelera diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews politica hub globonews manhattan connection milênio mundo s/a o melhor do brasil é o brasileiro que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil podcasts GloboNews podcasts em movimento globonews internacional hub globonews papo de política globonews ao vivo globonews play programação redes sociais GloboNews redes sociais globonews time globonews História — Fale com a GloboNews grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts menu g1 Podcasts Todos o assunto bem estar desenrola, rio educação financeira em movimento funciona assim globonews internacional g1 ouviu hub globonews isso é fantástico livro falado o tema é papo de política resumão semana pop #engajadxs Serviços menu g1 Serviços Agenda do Dia App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Newsletter Previsão do Tempo Resumo do Dia Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos menu g1 Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Newsletter Especial Publicitário menu g1 Especial Publicitário Confea De Bens com a Vida Inovação Investimentos – BTG Starbucks At Home VAE — Fale com o G1 Princípios editoriais Equipe Acesse sua conta

ou cadastre-se grátis fale com a globo grupo globo sair da conta Rio tem mais de 40 blocos até domingo; Claudia Leitte estreia Sexta-feira (7) começa com 3 blocos, todos no Centro. Primeiro megabloco é esperado para domingo, com previsão de 1 milhão de pessoas para ver Claudia Leitte. Por G1 Rio

07/02/2020 06h33 Atualizado 2020-02-07T09:50:19.255Z

Claudia Leitte puxa o bloco Largadinho, em Salvador; cantora estreia bloco no Rio no domingo — Foto: Tiago Caldas /Ag Haack

Mais de 40 blocos agitam o pré-carnaval do Rio de Janeiro até domingo (9). Os três primeiros são nesta sexta-feira (7) à noite, no Centro: os blocos da Harmonia e dos Bancários, e o Badalo de Santa Teresa ( veja a programação completa abaixo ).

O fim de semana terá o primeiro desfile “gigante” de 2020: o do Carnaval Square, bloco que marca a estreia de Claudia Leitte na folia de rua carioca . A previsão é da presença de 1 milhão de pessoas.

“Quero poder levar alegria para todos que estiverem no Rio”, disse Claudia ao G1 .

Que dia cai o carnaval em 2020? Veja as datas! 'Tapa-mamilo' ganha adeptas no pré-carnaval do Rio Jojo Todynho dá dicas de fantasias Cabelos descoloridos viram tendência

Outros grandes blocos também estão na agenda: Banda de Ipanema, Imprensa Que Eu Gamo, GB Bloco, Spanta Neném, Me Chama, entre outros.

== SEXTA-FEIRA (7) ==

Bloco da Harmonia

Horário: 19h – 22h Bairro: Centro Concentração: Rua Pedro Lessa, 35

Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisa Listrada e Saiu por Aí

Horário: 18h – 22h Bairro: Centro Concentração: Rua Miguel Couto

Badalo de Santa Teresa

Horário: 19h – 22h Bairro: Santa Teresa Concentração: Largo das Neves

== SÁBADO (8) ==

Banda de Ipanema

Horário: 17h – 21h Bairro: Ipanema Concentração: Rua Visconde de Pirajá, 61

Nem Muda Nem Sai de Cima

Horário: 19h – 22h Bairro: Tijuca Concentração: Rua Garibaldi

Desliga da Justiça

Horário: 10h – 14h Bairro: Gávea Concentração: Praça Santos Dumont

Pega Rex

Horário: 17h – 22h Bairro: Ipanema Concentração: Ipanema

Morde & Pica Toda Hora

Horário: 16h – 22h Bairro: Jacarepaguá Concentração: Rua Jorge Farai

GB Bloco

Horário: 15h -19h Bairro: Laranjeiras Concentração: Rua General Glicério

Imprensa Que Eu Gamo

Horário: 15h – 19h Bairro: Laranjeiras Concentração: Rua Gago Coutinho

Blocos das Carmelitas (ensaio)

Horário: 16h – 22h Bairro: Centro Concentração: Centro

Bloco do Moreno

Horário: 10h – 15h Bairro: Tijuca Concentração: Rua. Dr. Satamini, 160

Chroma Aqui na Minha Mão

Horário: 18h – 22h Bairro: Lapa Concentração: Rua do Rezende, 34

Bloco Panela Preta de Curicica

Horário: 16h – 20h Bairro: Curicica Concentração: Rua Bruno Lobo, 39

Os 20 de Ouro de Mestre Odilon

Horário: 16h – 20h Bairro: Zumbi Concentração: Estrada do Rio Jequiá, 482

Faz, Mas Não Me Imita

Horário: 19h – 21h Bairro: Centro Concentração: Rua Teófilo Otoni, 63

Bloco Calma Amor

Horário: 16h – 22h Bairro: Irajá Concentração: Irajá

Spanta Neném

Horário: 13h – 17h Bairro: Lagoa Concentração: Av. Epitácio Pessoa

Vou Treinar e Volto Já

Horário: 17h – 19h Bairro: Tijuca Concentração: Rua Martins Pena, 33

== DOMINGO (9/2) ==

Bloco das Gambas

Horário: 18h – 20h Bairro: Rio Comprido Concentração: Rua Aristídes Lôbo, 217

Banda Amigos da Barra

Horário: 15h – 18h Bairro: Barra da Tijuca Concentração: Av. Lúcio Costa, 3.350

Multibloco (ensaio técnico)

Horário: 9h – 13h Bairro: Centro Concentração: Av. Gomes Freire, 371

Fala Meu Louro

Horário: 17h – 20h Bairro: Santo Cristo Concentração: Rua Waldemar Dutra, 19

Foliões do Rio

Horário: 15h – 19h Bairro: Ilha do Governador Concentração: Praça Jerusalém, s/n

Alegria Sem Ressaca

Horário: 9h – 12h Bairro: Copacabana Concentração: Av. Atlântica com a República do Peru

Banda da Saens Pena

Horário: 19h – 21h Bairro: Tijuca Concentração: Praça Saens Peña, 61

Morde & Pica Toda Hora

Horário: 16h – 22h Bairro: Jacarepaguá Concentração: Rua Jorge Farai

Me Esquece

Horário: 10h – 14h Bairro: Jardim Botânico Concentração: Rua Pacheco Leão

Hipnotizados

Horário: 9h – 14h Bairro: Ipanema Concentração: Av. Vieira Souto, 298

Banda Infantil Bigodinho Esticado

Horário: 11h – 15h Bairro: Méier Concentração: Rua Adriano, 300

Bloco O Fervo

Horário: 16h – 22h Bairro: Estácio Concentração: Rua Prof. Quintino do Vale

Xodó da Piedade

Horário: 17h – 22h Bairro: Piedade Concentração: Rua Silvana

Vemcabrocha

Horário: 12h – 18h Bairro: Tijuca Concentração: Rua Espirito Santo Cardoso

Banda Cultural do Jilo

Horário: 14h – 20h Bairro: Tijuca Concentração: Rua Pinto de Figueiredo

Favela Brass

Horário: 8h – 14h Bairro: Laranjeiras Concentração: Largo do Machado

Me Chama

Horário: 10h – 13h Bairro: Barra da Tijuca Concentração: Av. Lúcio Costa, s/n

Chinelo de Dedo

Horário: 16h – 20h Bairro: Centro Concentração: Rua do Mercado, 23

Mini Seres do Mar

Horário: 10h – 12h Bairro: Laranjeiras Concentração: Rua Gen. Glicério, 445

Carnaval Square (Claudia Leitte)

Horário: 9h – 12h Bairro: Centro Concentração: Av. Presidente Antônio Carlos

Se Cair Eu Como

Horário: 12h – 16h Bairro: Ilha do Governador Concentração: Praça Calcutá

G1 mostra dicas de segurança para os foliões se prevenirem de furtos nos blocos

CARNAVAL 2020 NO RJ Que dia cai o carnaval? Veja datas!

#TBTCARNAVALG1: envie sua foto na folia

Confira os enredos, os sambas e a ordem de desfile

Conheça as rainhas de bateria

Musas do carnaval em ensaios exclusivos

Quadro Enredo e Samba

Programação dos megablocos de rua

‘Tapa-mamilo’ ganha adeptas na folia

Jojo Todynho dá dicas de fantasias

Cabelos descoloridos viram tendência

Vídeos do carnaval

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com