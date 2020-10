Rio tem dia mais quente do ano com 43,6 graus de máxima e sensação térmica de quase 50 graus

Entornointeligente.com /

RIO — A primavera, que em seus primeiros dias começou chuvosa, nesta semana parece que resolveu mostrar a que veio na cidade do Rio. Após dias muito quentes, desde o fim de semana, com céu de brigadeiro e praias lotadas — apesar das proibições em função da pandemia do novo coronavírus — os cariocas acabaram enfrentando o ápice do calor, mesmo, nesta sexta-feira: de acordo com o sistema Alerta Rio, da prefeitura, a temperatura máxima registrada, de 43,6 graus na estação de Irajá, foi a maior do ano, quebrando um recorde de janeiro, época de pleno verão. No mesmo bairro, também foi registrada a maior sensação térmica do dia: 49,4 graus, no fim da tarde.

Pandemia: Estado do Rio registra 4.160 novos casos de Covid-19: maior número em 21 dias

De acordo com o Alerta Rio, a temperatura de 43,6 graus também foi a maior já registrada pelo sistema oficial da prefeitura em sua história, desde o início das medições, em 2014. A mais elevada até então havia sido computada no último dia de 2016. Naquela virada de ano, a estação de Guaratiba marcou 42,9 graus.

O calor, é claro, fez com que a cena dos últimos dias se repetisse: muitos resolveram ir às praias da cidade, e houve aglomeração e permanência na areia — o que ainda está proibido. Houve também quem procurasse refúgio na cachoeira da Gruta, no Horto, que também ainda está proibida pelo Parque Nacional da Tijuca. No decreto, a prefeitura não fala especificamente sobre cachoeiras e grutas, mas o documento prevê que segue proibida a permanência, aglomeração e atividades de entretenimento em locais de lazer ao ar livre.

Cachoeira da Gruta, no Horto: grupo – até cachorro – escolheram local como alternativa à praia Foto: Antonio Scorza / Agência O Globo Calor deve dar pequena trégua no fim de semana Aos que preferem uma temperatura mais amena, e até uma chuvinha, a previsão do tempo feita pelo Alerta Rio traz notícias reconfortantes. O calorão deve dar trégua por pelo menos três dias. No sábado, o dia começa quente, com a máxima podendo chegar aos 36 graus, mas, ao longo do dia, o cenário muda, o céu fica encoberto e podem haver pancadas de chuva moderada a forte a partir da noite, com mínima prevista de 21 graus.

PUBLICIDADE Trecho de vídeo gravado por internauta: do alto, aglomeração ainda mais visível na areia de Copacabana Foto: Redes sociais / Reprodução No domingo, o tempo permanece encoberto e com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia: máxima de 29 graus e mínima de 18 graus. Na segunda-feira, pode chover de madrugada, com intensidade fraca. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima pode chegar a 17 graus.

Leia mais: Estado do Rio registra 4.160 novos casos de Covid-19: maior número em 21 dias

Alerta: ‘A maior contradição é abrir mais espaços no momento que temos uma saturação de leitos de UTI’, diz infectologista

Só na terça-feira o sol deve voltar a brilhar de vez: não há previsão de chuva, apenas de algumas nuvens no céu, e a temperatura pode chegar a 37 graus de máxima e 19 graus de mínima.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com