Rio bate recorde de frio no ano: 10,7ºC na Vila Militar, diz Inmet

01/09/2022 06h48 Atualizado 01/09/2022

O Rio registrou a menor temperatura mínima do ano na Vila Militar, Zona Oeste da cidade, na madrugada desta quinta-feira (1º). Às 5h, os termômetros chegaram a 10,7ºC.

Até então, a mínima tinha ocorrido na mesma estação. No dia 28 de junho, o local registrou 10,9°C.

De acordo com o Climatempo, o primeiro dia do mês de setembro será de sol entre nuvens, mas sem ocorrência de chuva em todo o estado. Os meteorologistas alertam para a condição de rajadas de vento de 40 a 60 km/h.

Apesar do frio, a previsão é de temperatura em elevação. A máxima prevista é de 27°C na capital.

A sexta-feira (2) será de sol entre poucas nuvens e calor. Não há ocorrência de chuva no decorrer do dia em todo o Rio de Janeiro e há condições de rajadas de vento de até 50 km/h.

O mar segue agitado com ondas de até dois metros de altura. A temperatura máxima prevista é de 31°C na capital no primeiro dia do Rock in Rio .

Sábado (3) será de sol entre nuvens no decorrer do dia e no início da noite tem condições para pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade com ocorrência de raios sobre toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Costa Verde, Sul e Centro-Sul do estado devido a chegada de uma frente fria juntamente com os ventos vindos do oceano para o continente que trazem umidade sobre a região.

Domingo (4) será de predomínio de tempo fechado, com condição para pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade devido às instabilidades vindas do oceano para o continente e a passagem de uma frente fria na Região Metropolitana.

