Ringo Starr estrena su tercer disco EP3

Entornointeligente.com /

Ringo Starr publica este viernes su álbum EP3, cuya producción va de la mano con colaboraciones como la estadounidense Linda Perry y hará el relevo a los previos «Change The World», en 2021, y «Zoom In», también en ese mismo año.

Así, el británico cumplirá en tan solo dos años con tres discos consecutivos.

La discográfica, a través de un comunicado, explicó que esta nueva entrega fue grabada en los Estados Unidos, en el estudio de Roccabella West de Beverly Hills y se alcanzó a recoger «letras buen rollistas, melodías alegres y nuevos colaboradores creando canciones que abarcan el espectro del country, pop, reggae y rock and roll».

Tras anticipar el tema «World Go Round2, este EP3 incluirá además las canciones «Everyone and Everything», «Let’s Be Friends» y «Free Your Sol», en el que colaboran el estadounidense Dave Koz al saxo y el español José Antonio Rodríguez a la guitarra.

Fue en 2019 cuando el exBeatle lanzó su último trabajo de larga duración, «What’s My Name», en una carrera en solitario que arrancó en 1970 con la publicación de «Sentimental Journey».

A partir de este viernes, además de la versión digital, EP3 se pondrá a la venta en formato CD, aunque para la versión en vinilo de diez pulgadas habrá que esperar hasta el próximo 18 de noviembre.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/FnhxoGOAl3C88t3sruI2g6

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Bieber suspendió conciertos por motivos de salud Blake Lively y Ryan Reynolds esperan su cuarto hijo

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com