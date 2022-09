Ring Intercom, nunca abrir la puerta de casa a las vistas ha sido mejor

Entornointeligente.com /

La compañía Ring está especializada en ofrecer soluciones que sean una mejora importante de la calidad de vida que se consigue en los hogares. Para ello, ofrece accesorios que son una evolución de lo que se utiliza tradicionalmente en las casas, y un ejemplo es el nuevo producto que ha anunciado y que promete cambiar para siempre los interfonos que existen para responder a las personas que llaman a la puerta (y, si es necesario, abrirles).

El dispositivo del que hablamos se llama Rin Intercom y mejora de forma muy sensible tanto el responder a las llamadas que se realizan al portero de casa (ya sea la vivienda un chalet, piso o apartamento) y, además, también ofrece algo que seguro que para muchos es perfecto: posibilita la apertura de puertas en remoto. Es decir, que no tienes que levantarte del sillón para hacer esto y, de esta forma, no te pierdes nada de lo que estás viendo en la tele a la espera de que suba la visita o el repartidor.

Sencillez ante todo en este Ring Intercom Esto es algo esencial en los productos de esta compañía, y el que se acaba de anunciar no es una excepción. Con una instalación muy sencilla, ya que no se tiene que hacer nada especialmente complejo (colgar el accesorio cerca del interfono que tienes actualmente y realizar un contacto de cables), es importante mencionar que este producto ofrece compatibilidad con la práctica totalidad de los interfonos que hay en los hogares .

Entre las nuevas funciones que vas a conseguir si te decides a comprar este Ring Intercom para hacerte la vida mucho más fácil a la hora de responder al portero de casa, una de las destacables es que podrás abrir la puerta en remoto . Esto significa que puedes hacer esto tanto si estás en casa como si andas fuera. Ideal para abrir a la familia que llega para cuidar la casa cuando estás de vacaciones -y no tiene llaves, claro-.

Además, existen otras posibilidades que son interesantes, como el poder compartir el uso de este interfono de nueva generación con diferentes usuarios familiares, para que todos tengan opción de abrir las puertas o responder al telefonillo y que parezca que estás en casa. Incluso, se podrá establecer en un futuro accesos verificados a ciertas personas . Esto, con unas llaves virtuales , podrá acceder al portal de forma directa directamente desde el teléfono móvil. Como se ve, las posibilidades son de lo más interesantes.

No le falta compatibilidad con Alexa Esto permitirá combinar el nuevo Ring Intercom con otros productos de la compañía, como por ejemplo las cámaras de seguridad . Por lo tanto, y siempre con el uso de la voz, podrás desde ver quién está en la puerta y, si se valida el sonido y la imagen de la persona en cuestión, se abrirá directamente desde el móvil utilizando una aplicación o ejecutando el comando correspondiente . Y, todo esto, sin apneas poner nada por medio porque el dispositivo del que hablamos utiliza WiFi.

La disponibilidad de este producto se sitúa en España para principios del año 2023 , y como siempre es de esperar que su precio sea bastante ajustado. Queda claro que es una forma de hacer la vida en los hogares más cómoda por parte de Amazon gracias a la tecnología.

