Rincón y Walker adelantan qué esperan de la cita con Jackson y fijan qué postura debiera tomar el Gobierno si gana el Rechazo

Este martes el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, anunció que mañana miércoles se reunirá con los senadores de la DC Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores .

Los dos primeros ya confirmaron su asistencia a la cita que se realizará a las 10 de la mañana en la sala de ministros de la Segpres en dependencias del Congreso. Flores aún está a la espera de su alta médica y no se sabe si podrá participar.

De cara a la reunión, la senadora adelantó a Emol que «esperamos que podamos dilucidar el camino post Plebiscito. Creemos que va a ganar el sentido común de la ciudadanía, el deseo de construir la casa de todos y no la imposición de un sector y eso significaría que gana el Rechazo. Para eso hay que concordar el apoyo del Gobierno hoy, y ojalá la discusión inmediata del proyecto de modificación del artículo 142 de la Constitución» .

La parlamentaria por la Región del Maule agregó que la «postura del Gobierno sea de encontrar un camino que nos permita, con discusión inmediata, tener aprobado el proyecto de ley que habilite ese camino, y es tener la reforma aprobada antes del 4 de septiembre».

Consultada por si esta decisión de Jackson pasó por el dictamen de la Contraloría, Rincón comentó que «no sé si fue por eso. Fue producto de la respuesta que dimos frente a las declaraciones de la ministra Vallejo, que sostenía que los del Rechazo no teníamos una propuesta, y yo por Twitter le aclaré que había un proyecto de reforma constitucional presentado ya hace semanas que señalaba el camino».

Por su parte, su par Walker apuntó que » espero que el Gobierno acoja esta posibilidad que le estamos planteando al Presidente de liderar un gran acuerdo nacional en caso que triunfe el Rechazo , para en definitiva poder proponer un acuerdo del mecanismo para garantizar que el proceso constituyente va a seguir, bajo dos principios que son básicos. Que sea democrático y paritario entre hombres y mujeres».

Para el senador, en caso de ganar el rechazo el 4 de septiembre debiera haber un nuevo proceso. «No le ponemos apellido, pero lo importante es que si nos vamos a dar una nueva oportunidad como país de tener una buena y una nueva Constitución tenemos que hacer las cosas bien, aprender de los errores del anterior proceso, particularmente lo que las listas de independientes que no tuvieron un buen resultado, lo que pasó con todos los escándalos de la Lista del Pueblo, hay que aprender de todo eso».

Asimismo, consideró que «pero eso no significa que el mecanismo no deja de ser democrático, no necesariamente debe ser la misma Convención, puede ser una más acotada, con apoyo de especialistas, de expertos, todo eso es parte de un gran acuerdo que espero que nazca del Presidente. Entendemos que este proceso no se puede dilatar, no puede ser indefinido en el tiempo, por eso proponemos en esta reforma constitucional que después de conocer el resultado el Presidente dentro de 15 días pueda enviar un texto al Congreso con una propuesta que genere consenso».

