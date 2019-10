Rijstsector gaat nieuwe fase in

Entornointeligente.com /

NIEUW-NICKERIE – De rijstsector gaat per komende najaarsinzaai op 1 november een nieuwe fase in die moet leiden tot hogere productie. Maar dan moet de overheid een aantal zaken vooraf in in orde maken, zoals de toevoer naar en de controle van het zoetwater naar de waterschapsgebieden.

Dat zegt Azeez Khodabaks, ondervoorzitter van de Districtsraad. Hij sprak donderdag tijdens een raadsvergadering in het Burger Informatie Centrum in Nieuw Nickerie. Volgens hem hebben de twaalf waterschappen elk een keur, ofwel regelgeving, om mee te werken. Hij zegt dat het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn project daarin een zeer belangrijke functie zal moeten vervullen. “Daarnaast moeten de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken, Communicatie en Transport er voor zorgen dat de aanvoerleidingen vanuit de Nannizwamp naar de landbouwgebieden in optimale conditie verkeren.”

Radjinderkoemar Ramadhin, voorzitter van het waterschapsgebied Longmay / Paradise is het niet eens met het voorgaande “omdat er nog zaken zijn die problemen geven bij het uitvoeren van werken.” Hij heeft woensdag vergaderd met de Commisie Begeleiding Waterschappen en districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe. “Daar hebben wij een aantal zaken besproken en voorgelegd aan de instanties”, zegt Ramadhin.

Volgens hem is de wil er om de werkzaamheden waarvoor de overheid verantwoordelijk is te laten uitvoeren. “We hebben ook aangegeven wat de prioriteiten zijn en hopen dat de overheid zal zorgen voor een schone infrastructuur.” Hij zegt dat nog zes van de waterschappen verbeterd moeten worden, “maar het blijkt dat de overheid niet in staat is om de werkzaamheden op eigen kracht uit te voeren.” Van de belanghebbenden in zijn werkgebied is ongeveer 80 procent op schema met het onderhouden van hun deel van de infrastructuur.

Volgend week zal hij een inspectie uitvoeren in zijn waterschapsgebied. “Boeren die hun deel van de infrastructuur nog niet hebben opgeschoond zullen aangemaand worden om dit binnen een bepaalde termijn alsnog te doen”. Khodabaks vindt ook dat de aanpak van de waterschapsgebieden nu prioriteit geniet, omdat water heel belangrijk is voor een hoge productie. Hij is blij dat de overheid bezig is met het instellen van een waterkalender om te komen tot een juiste verdeling van het zoetwater wat belangrijk is voor een optimale inzaai.

Ramadhin stelt dat dit echter nog niet haalbaar is, “omdat kunstwerken ontbreken en van de werken die er zijn moet een aantal dringend hersteld worden.” Zo verwijst hij naar de enorme lekkage bij het Clarapompgemaal waardoor de landbouwgebieden in de Clara-, Corantijn- en van Drimmelenpolder regelmatig wateroverlast hebben. Hij hoopt dat de werkzaamheden in het komende seizoen afgerond worden en dat het instellen van een waterkalender bij het begin van het voorjaarsinzaai 2020 er zal zijn.

LINK ORIGINAL: DWT Online

