Rihanna se burla de los fanáticos que exigen nueva música (+CAPTURAS)

Han pasado más de cuatro años desde que Rihanna lanzó su último álbum de estudio, “ANTI” , por lo que ya sus fanáticos están absolutamente ansiosos y no han parado de preguntar por un nuevo proyecto. Cosa que parece tener harta a la estrella de Barbados. VER TAMBIEN — Conoce la razón por la cual Shaggy ha desistido de trabajar en el nuevo disco de Rihanna

El noveno álbum de estudio largamente esperado de Rihanna se titula “R9”. Si bien mucho se especulo sobre el posible lanzamiento del disco el año pasado, desafortunadamente el año llegó y pasó y tal compilación de la cantante nunca apareció.

Recientemente se supo que es un proyecto de reggae, que incluye la participación de varios artistas del género, como insinuó la propia RiRi . Sin embargo, la artista ha estado muy ocupada formando y promocionando su nuevo imperio Fenty , que sus fanáticos ya están comenzando a desesperarse por la larga espera.

Y en una publicación que la intérprete de “Work” compartió el viernes en su instagram, destacando que se divirtió con sus escaparates Fenty en la ciudad de Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram

when y’all was asleep lastnight, I was out interacting with my @fenty digital windows at Bergdorf Goodman 😂! If you happen to be in NYC today do a lil drive by before it ends tonight! 754 Fifth Ave NY, NY 10019

Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 7 Feb, 2020 a las 7:09 PST

“Cuando todos ustedes dormían anoche, yo estaba interactuando con mi @fenty¡ventanas digitales en Bergdorf Goodman!¡Si te encuentras en NYC hoy, haz un pequeño paseo antes de que termine esta noche!” escribió la cantante y compositora de 31 años en la publicación.

Sin embargo, sus fanáticos estaban más interesados por noticias de su nueva música y Rihanna no se contuvo en responderles, tal y como lo muestra la cuenta de fanáticos @URihannaFansite en twitter.

Rihanna is so active on Instagram today pic.twitter.com/p6SUhYiZzL

— Ultimate Rihanna (@URihannaFansite) February 7, 2020

“Interactúa con algo de música, por favor” , escribió una persona. “Innovador” , respondió Rihanna. “ADIOS DONDE ESTÁ EL ÁLBUM” , dijo otro fan. “Wow. Muy creativo” , respondió ella. Otras repuestas de Rihanna incluyen: “Estoy harta de ¿dónde está el álbum, hermana?” y “¿Por qué nunca he visto esto antes?”

No conforme con esto, la cantante colocó […] puntos suspensivos a la fecha del lanzamiento de “R9” , mientras era entrevistada por una periodista de ET.

. @Rihanna gives @etnow an update on her new album #R9 👀:

“I like to antagonize my fans a little bit. Well, they antagonize me, too! So, they get it right back.” pic.twitter.com/CaYd3W4prG

— Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2020

“Me gusta antagonizar un poco con mis fanáticos. ¡Bueno, ellos también me antagonizan! Así que se lo ganaron” . Respondió RiRi

Probablemente todos deberíamos darnos un descanso y solo esperar a que las cosas pasen cuando tengan que pasar.

