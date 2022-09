Rihanna ajuda a limpar restaurante por ter esticado em quatro horas a sua hora de fecho

Entornointeligente.com /

A cantora Rihanna foi vista a ajudar a limpar e a arrumar um restaurante em Nova Iorque depois de lhe ter pedido que ficasse aberto até mais tarde para poder ainda jantar com um grupo de amigas.

Na quinta-feira passada, a recém-mãe , de 34 anos, entrou no restaurante detentor de uma estrela Michelin Caviar Russe , cuja hora de fecho, de segunda a sábado, não vai além das 22h, para um jantar tardio com as suas seis amigas .

Partilharam caviar, sashimi e champanhe, acabando por ficar até às 2h. Em troca, a cantora, que vestia uma calças over size e uma camisola larga azul e vermelha da No Limit Records, ajudou «a equipa a limpar a sala» no final da noite e «ajeitou os bancos do bar» , disse uma fonte à revista Page Six .

Rihanna tem estado em Nova Iorque nas últimas semanas, não sendo a primeira vez que sai à noite desde o nascimento do seu primeiro filho, em Los Angeles, em Maio deste ano. A cantora de Barbados já antes tinha sido apanhada em saídas nocturnas com o seu namorado, e pai do seu filho, A$AP Rocky. Há vários anos que Rihanna e o rapper (cujo nome de nascimento é Rakim Mayers) são amigos, mas só começaram a namorar em 2020.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri)

Dois anos depois, em Fevereiro, anunciaram que esperavam uma criança, tendo um fotógrafo profissional divulgado, na sua conta do Instagram, fotografias do casal de mãos dadas e a sorrir. Notava-se a barriga e na legenda lia-se: «Ela está!».

Em Agosto de 2021, a cantora de Diamonds , que já não lança nenhum álbum desde 2016, foi nomeada oficialmente multimilionária, com um património líquido de cerca de 1,4 mil milhões de dólares . A distinção foi divulgada pela revista Forbes .

