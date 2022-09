Rigoberta Bandini arrasa en el Granada Sound con una actuación épica y un look maravilloso

Entornointeligente.com /

El 2022 ha sido, sin lugar a dudas, un buen año para Rigoberta Bandini . Aunque su música se escucha desde hace unos años, su fama y popularidad aumentó con su candidatura en Eurovisión 2022 y su hitazo Ay Mamá . La catalana lo ha petado este verano con su gira por todos los festivales de música españoles. Su última actuación en el Granada Sound dejó al público con los pelos de punta y cambió su look de colegiala por una versión renovada (y veraniega) del famoso vestido blanco diseñado por Joan Ros Garrofé .

Ver a Rigoberta Bandini en directo es todo un espectáculo. Lejos de aburrir o dejar indiferente al público, la artista catalana arrasó en el Granada Sound con su puesta en escena. Haciendo vibrar al público y enloqueciéndolo con el himno feminista, Ay Mamá, «la Rigo» y todo su coro no dudó en enseñar las tetas tras finalizar la actuación para recordar que no hay que temerlas, sino adorarlas.

@shantydomo #fyp #tiktok #fy #parati #rogoberta #granadasound2022 #granada #festival ♬ sonido original – Shanty Domo El look de Benidorm Fest 2022 en versión dos piezas Aunque el Benidorm Fest 2022 no quedó impune de polémica, de su primera edición nos quedamos -entre muchas cosas-, con el estilismo (y la puesta en escena) de Rigoberta Bandini. Escogiendo un vestido diseñado por Joan Ros, éste explicaba que el vestuario era un grito a las madres. «Los elementos de la canción troquelados dan el efecto tatuaje. El mensaje de la canción está dentro, eternamente. No es un eslogan, son imperfecciones, marcas, heridas que se llevan para siempre».

El pasado mes de agosto, la cantante nos mostraba el que sería su nuevo atuendo para los conciertos. Dejando de lado su uniforme de colegio aparcado por un tiempo, un dos piezas troquelado de color blanco se convertía en una bonita representación del famoso vestido que llevó en el escenario del Benidorm Fest 2022.

En forma de cardigan y shorts, la famosa palabra Aneto (caldo predilecto elegido por Rigoberta) seguía presente como detalle insignia del look.

Tras su gira de otoño, Rigoberta se retirará «un largo rato» tal y como anunció el pasado mes de junio. Y nosotras la echaremos (mucho) de menos.

