Riesgo climático bancario

Primer Tiro Un fenómeno climático extremo tiene las mismas características que un choque externo negativo, pero la gran diferencia es que mientras los daños del primero pueden ser mitigables, las del segundo no, pues los efectos y las pérdidas producidas por los grandes fenómenos hidrometeorológicos, de las sequias y de los aumentos de temperatura pueden reducirse mediante inversiones públicas y privadas en adaptación al cambio climático, lo que no puede hacerse con las pérdidas de ingresos que representan los aumentos de precios del petróleo, las reducciones de ingresos por turismo y remesas, y por aumentos de las tasas de interés en el mercado financiero internacional. La inversión pública en adaptación mitiga los riesgos de daños del cambio climático en los activos públicos, y en los hogares y activos productivos de los pobres, los cuales no cuentan con protección o seguro contra los mismos. Pero gran parte de los activos vulnerables al cambio climático y no protegidos por pólizas de seguro generan la capacidad de pago de muchos pequeños y medianos deudores del Sistema Financiero, y por eso uno de los grandes temas del mundo financiero que emerge con fuerza es el componente climático del riesgo crediticio.

Segundo Tiro La capacidad de pago y de garantía de los préstamos de los menores deudores, de los consumidores y los microempresarios se reducen con los efectos del cambio climático. El riesgo crediticio climático es el nuevo riesgo emergente del mundo bancario, y una tarea pendiente es el diseño de pruebas para medir la vulnerabilidad de la cartera de crédito de los intermediarios financieros a un choque climático. Cuando esta vulnerabilidad es medida e incorporada al modelo de negocios de la entidad de intermediación financiera, la alineación optima a los Objetivos del Desarrollo Sostenible encuentra otro camino distinto al de otorgar nuevos préstamos con alto impacto en la mitigación del cambio climático (préstamos para compra de paneles solares, carros eléctricos, reducción de residuos sólidos y líquidos, y otros): otorgar nuevos préstamos a los deudores actuales altamente vulnerables a los efectos del cambio climático para invertir en adaptación al cambio climático (préstamos para reconstrucción de viviendas vulnerables, uso eficiente del agua, para mejora de la productividad y resiliencia a la sequía y aumentos de temperatura).

Tercer Tiro Una estrategia de alineación de una entidad de intermediación financiera a los Objetivos del Desarrollo Sostenible debería iniciarse con un plan de mitigación del riesgo climático crediticio de sus activos, lo cual significa reducir el impacto de un choque climático en la calificación de riesgo promedio de la cartera de crédito actual. Identificar el componente de la cartera de crédito vulnerable al cambio climático y medir su impacto en términos de reducción de la capacidad de pago y cobertura de garantía son las tareas fundamentales de este plan. Solo después de ejecutado este plan procedería la ejecución de una estrategia de alineación de los nuevos préstamos a las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

