Ricky Martin se pronuncia sobre su caso

Luego de que los jueces afirmaran que el caso de Ricky Martin no iba a proceder por falta de solidez en las pruebas, el cantante puertorriqueño decidió expresarse abiertamente y hablar por primera vez de la denuncia públicamente y lo primero que dijo al respecto es «fui víctima de una mentira».

En el vídeo compartido por las redes sociales del cantante sale él diciendo: «He estado trabajando en los escenarios durante casi cuatro décadas, a la vista del público y nunca, nunca he tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de una mentira. Desafortunadamente, el ataque provino de un miembro de la familia que lamentablemente está lidiando con problemas mentales».

Complementó su discurso diciendo: «Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. Las mentiras causan mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No pude defenderme antes porque hay un proceso que tuve que seguir, en el que me obligaron a permanecer en silencio hasta que pudiera hablar frente a un juez y así fue».

Al parecer, de acuerdo a lo declarado por los abogados del boricua, la orden se desestimó luego de que el mismo sobrino pidiera que se desestimara el caso. Sin embargo, días antes de tomar esta decisión, Dennis Yadiel Sánchez , había denunciado ante las autoridades que recibió llamadas con amenazas de muerte.

No obstante, de nada de esto habló el cantante, simplemente terminó su discurso diciendo «Muchas gracias a todos los fanáticos incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a los que se enfocan y viven en la verdad. Con mucho amor».

