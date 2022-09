Ricky Martin reaparece tras la tormenta judicial con su sobrino y lanza contundente mensaje a sus fans

Entornointeligente.com /

Ricky Martin es uno de los cantantes más queridos de la música en español y también ha incursionado con la música en inglés ganando adeptos en todas partes. El cantante no ha sido una persona de muchos escándalos mediáticos excepto cuando decidió declarar sus preferencias sexuales. Hoy aparece feliz en redes sociales con su vida junto a su esposo Jwan Yosef y sus hijos.

Luego de esto Ricky Martin ha formado una bonita familia junto a su esposo Jwan Yosef y los cuatro hijos que tienen. Habitan una bella mansión en Los Ángeles, California, en una de las zonas más privilegiadas del lugar. Allí es donde se refugia el cantante cada vez que vuelve de sus giras.

Por estos días Ricky Martin ha sido noticia nuevamente en redes sociales , ya que su sobrino Dennis Sánchez Martin , hijo de una hermana por parte de padre del cantante ha hecho una contrademanda por 20 millones de dólares. La primera demanda del sobrino del cantante fue totalmente desestimada y se le brindó protección especial al cantante puertorriqueño que siempre y en todo momento tuvo el apoyo e Jwan Yosef .

En aquel momento Ricky Martin había declarado: «Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación. No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez. Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie».

Fuente: Instagram Ricky Martin Hasta el momento Ricky Martin había usado sus redes sociales solo para fines sociales con respecto a los problemas que ha estado teniendo Puerto Rico con sus desastres naturales. Pero en su último posteo ha dejado un mensaje que dice: «Mi último domingo en calma. Muuucho que hacer en las próximas semanas. siempre positivo. Buenas vibras a todxs». Lo que no se sabe es si se refiere solo a sus giras o también a esta nueva demanda de su sobrino. Seguramente como ya ha pasado su esposo Jwan Yosef lo ha de apoyar y será una nueva etapa en redes sociales .

Fuente: Instagram Ricky Martin

