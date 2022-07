Ricky Martin, el único rey del pop latino

Entornointeligente.com /

Creo firmemente que si existe una lista de canciones a las cuales recurrir en caso de emergencia, She Bangs de Ricky Martin es de las que levanta muertos. Pero no es la única del boricua. Livin’ la vida loca, La bomba, La mordidita o María nos vuelven esclavos del ritmo. No lo niegue. No se me haga el rockero o el metalero indiferente. Trate quedarse quieto en un casamiento mientras canta La reina de la noche / La diosa del vudú / Yo no podré salvarme / ¿Podrás salvarte tú? Es que, simplemente, la Unesco debería nombrar la música de Ricky Martin como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Todos sabemos quién es Ricky Martin (menos sus hijos mayores que, según ha relatado, recién cuando lo vieron en un recital descubrieron que su papá era el mismísimo Ricky Martin). Y aunque no le sigamos la carrera al detalle, todos conocemos varios hits puesto que el cantante y actor se ha mantenido con talento y con carisma en lo alto de la industria por casi cuatro décadas. ¿Acaso hay otro que se merezca el título de rey del pop latino? Spoiler: no hay.

Hitazos Enrique Martin Morales nació en San Juan, Puerto Rico , isla que ha dado otros grandes valores de la música . Su carrera comenzó en la década de 1980 con el grupo juvenil Menudo y pasó a solista en 1991. (Abro paréntesis. Menudo fue una banda tan pero tan famosa que tocó hasta en el sudeste asiático y en Japón) En todo este tiempo sacó nueve álbumes que vendieron más de 60 millones de copias que lo han convertido en uno de los artistas más influyentes de la historia de la música latinoamericana.

Arrancamos con los hits: su primer disco titulado con su nombre incluía Fuego contra fuego, Dime que me quieres y El amor de mi vida. ¿Qué hits? Hitazos. El álbum tuvo ocho discos de oro.

Luego vinieron Me amarás (1993), A medio vivir (1995) y Vuelve (1997). Si quiere, se los recuerdo. De estos años son: Fuego de noche, nieve de día; Te extraño, te olvido, te amo; Por arriba, por abajo; y el tema que lo catapultó al mundo: La copa de la vida, canción oficial del Mundial de Francia 1998 (y que ocupó el primer lugar en las listas de más de 30 países). Y hay más: Tu recuerdo, Private emotion, Lo mejor de mi vida eres tú (creo que esta es mi favorita), Disparo al corazón, Tiburones… (¡alguien que me pare!)

Por el 2000 solo quedaba sacar un álbum en inglés y fue lo que hizo y Ricky Martin se metió el mercado estadounidense en el bolsillo. Allí ya lo conocían por su participación en la telenovela General Hospital que realizó a mediados de la década de 1990.

En la actualidad, el boricua parece estar dedicado casi por completo a su familia pero eso no le impide que yo siga poniendo ejemplos de canciones famosas. En los últimos años se han destacado sus colaboraciones con Maluma en Vente Pa’ Cá (una de las canciones más escuchadas en 2016 en toda Latinoamérica y España, y que fue nominada a los Grammy Latino como canción del año) y en No se me quita o, más recientemente, Canción Bonita con Carlos Vives (y por la que le perdonamos la barba blanca que tenía en el video porque su peor look siempre será aquella barba candado de los años 90).

El activista Ricky Martin no es solo música y series de TV (también ha sido jurado en American Idol y La Voz edición España, México, Australia, Italia y Arabia; y ha tenido una distinguida actuación en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story).

También es un reconocido filántropo y activista. En 2019, por ejemplo, fue galardonado durante la ceremonia de clausura de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019 por su lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. El premio se lo dio la propia Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz 1992.

El artista habló abiertamente sobre su sexualidad en 2010. «Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida», escribió entonces en su página web. Más de una década después, se refirió a sí mismo en una entrevista en People como un «joven confundido» al recordar su imagen de rompecorazones heterosexual.

Casado desde 2017 con el artista de origen sirio-sueco Jwan Yosef y padre de cuatro hijos por gestación subrogada -dos mellizos, Matteo y Valentino, y los pequeños Lucía y Renn-, durante mucho tiempo sus relaciones sentimentales públicas estuvieron protagonizadas por mujeres. No obstante, reconoció que las conexiones eran genuinas.

«La sexualidad es un asunto complicado. No es blanco o negro, está lleno de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir química, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie», declaró a la revista.

Cuando Livin’ la vida loca sonaba por todos lados, la periodista estadounidense Barbara Walters lo interrogó sobre su inclinación sexual: «Podrías detener estos rumores», le espetó. Ricky Martin, visiblemente molesto e incómodo, le contestó: «Simplemente no tengo ganas».

Con el paso del tiempo, el cantante asumió cada vez más un papel activo en la visibilización del colectivo LGTBIQ+ y en la defensa de sus derechos, llegándose a pronunciar incluso en cuestiones políticas. Por ejemplo, apoyó a Joe Biden y, en varias ocasiones, a lo largo del mandato de Donald Trump, mostró su oposición al entonces presidente.

«Yo soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo en los Estados Unidos. O sea, yo soy una amenaza para esta gente, lo veas por donde lo veas», dijo en junio de 2020 en un programa de televisión. También escribió en Twitter su posicionamiento sobre las terapias dirigidas a homosexuales, asegurando que «son un tipo de tortura, y la tortura no tiene cabida en una sociedad democrática, progresista y humana».

Además, Ricky Martin creó una fundación en 2002 para combatir e investigar la trata de personas y la explotación sexual infantil en el mundo. En ese año, participó en el rescate de tres pequeñas niñas que iban a ser vendidas en Calcuta. Eso, dijo, «trastocó» su vida. Años después, tras el devastador paso del huracán María, se tomó la reconstrucción de su isla natal casi como un reto personal. Y durante la pandemia, donó equipos de protección personal a miles de profesionales de la salud en más de 50 hospitales de Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

A People le ha dicho: «Me acuerdo una vez cuando yo me frustré muchísimo porque yo trabajaba fuertemente para acabar con la explotación sexual infantil y rescataba a uno y de momento salían 20, 30, 40 víctimas más y yo me cansé y dije: ‘Tiro la toalla, esto es el colmo, esto nunca va a cambiar. ¡Qué frustrante!’ Uno de mis mentores me dijo: ‘Ricky si te enfocas en una vida que salvas ya has ganado muchísimo’. En mi trabajo como filántropo, como alguien que ha podido hablarle al congreso y a la misma vez intercambiar ideas con víctimas, he aprendido mucho la paciencia y la humildad que uno tiene que sentir para entrar en un mundo tan escabroso como lo es la trata humana».

Por si lo anterior fuera poco, levantó el centro holístico Tau en Puerto Rico, que ofrece actividades educativas y recreativas para niños. «Mi meta es, si Dios quiere, poder llevar centros como este a diferentes partes del mundo», señaló a la revista. «Vamos a acabar con la trata humana una vida a la vez».

hitos Una vida de éxitos, récords y premios La canción Livin’ la vida loca de 1999 ingresó este año al Registro Nacional de Grabación del Congreso de Estados Unidos donde queda preservada para toda la posteridad.

El tema para el Mundial de Francia 1998 es uno de las más recordados. El boricua ya era conocido cuando se lo invitó a cantar La copa de la vida, pero esta oportunidad le trajo el reconocimiento internacional.

A lo largo de su carrera ha recibido dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV’s, ocho World Music Awards, dos American Music Awards, entre otros.

Su cuarta producción, Vuelve, vendió más de seis millones de copias en todo el mundo. La canción que le da nombre al disco fue escrita por Franco de Vita. Ganó el Billboard Latin Music Awards en 1999 en la categoría de Latin Pop Track of the Year.

La canción María de 1995 cambió la forma de componer la música latina. El disco que la incluye, A medio vivir, vendió más de tres millones de copias en todo el mundo.

Hasta el día de hoy, su voz se mantiene asociada a la del personaje de Hércules en la película de Disney de 1997. El tema No importa la distancia fue un éxito, al igual que el film.

Ricky Martin participó en Minions, donde el cantante presta su voz para interpretar a Herb Overkill, el esposo científico de Scarlet Overkill.

En la lista de los conciertos más grandes de la historia figura uno del boricua: el 25 de noviembre 2017, en Ciudad de México, fue aplaudido por 100 mil personas.

La justicia Los últimos meses para Ricky Martin no fueron fáciles. Fue blanco de varias denuncias . Recientemente un tribunal en Puerto Rico archivó la denuncia de su sobrino que lo acusaba de violencia doméstica e incesto. En una publicación en sus cuentas de Twitter e Instagram, el artista escribió «Truth prevails» (La verdad prevalece) junto a una imagen del comunicado de su equipo legal. A la prensa dijo que «nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso». «Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz», afirmó el artista en un video distribuido por sus representantes. Y termina: «Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy dolido. Voy a encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino. Como siempre lo hice».

Todos los que crecimos escuchando sus canciones le damos el mismo consejo que nos ha regalado. Ricky, acordate de lo que decís en Pégate: «Pa’l dolor, pa’l mal de amores/ Nada como el repique de mis tambores / Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas / Que como decía mi madre, bailando todo se arregla».

