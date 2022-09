Ricky Martin demandó a su sobrino por extorsión, daños y perjuicios

Entornointeligente.com /

El cantante Ricky Martin presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, una demanda por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios contra su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin.

La demanda de Martin es un nuevo desarrollo de una situación que salió a relucir a comienzos de julio, cuando una jueza de San Juan emitió una orden de protección a favor de su sobrino luego de que este lo denunciara por acoso, algo que el intérprete ha refutado y rechazado.

En una audiencia celebrada el 21 de julio, un juez decidió no extender la orden de protección temporal contra Martin, ya que su sobrino solicitó desestimar el caso.

Tras la audiencia, la Policía de Puerto Rico dijo que la orden de protección emitida contra Martin sería «archivada» ya que no había nada penal pendiente.

En la demanda, Martin solicita una indemnización económica por un total de al menos US$ 30 millones, alegando que las acciones de Sánchez causaron que le cancelaran «contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros».

«Los daños pecuniarios causados a consecuencia de estas acciones se cuantifican en una suma no menor de US$ 10 millones», afirma.

El documento judicial señala además que la situación le ha causado «daños a la reputación del demandante, quien hasta que la Orden de Protección fuese de conocimiento público, gozaba de una reputación intachable ganada a través de su larga trayectoria artística y altruista por los últimos casi 40 años de su vida».

Estos daños a la reputación se cuantifican «en una suma no menor de US$ 20 millones». En la demanda del artista se solicita a la parte demandada el pago por concepto de los daños reclamados, intereses, costas y honorarios de abogado.

