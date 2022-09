Ricky Martin abre processo de US$ 20 milhões contra sobrinho que o acusou de assédio

Entornointeligente.com /

07/09/2022 22h54 Atualizado 07/09/2022

1 de 1 Ricky Martin posa para fotos em Cannes, na França, em 25 de maio de 2022 — Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP Ricky Martin posa para fotos em Cannes, na França, em 25 de maio de 2022 — Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Ricky Martin entrou com um processo de US$ 20 milhões contra seu sobrinho, Dennis Yadiel Sanchez, nesta quarta-feira (7), em Porto Rico. O cantor alega que Sanchez tentou «assassinar» sua reputação ao acusar o tio de assédio .

De acordo com o site TMZ, a ação diz que Martin tem sido «perseguido, assediado, perseguido e extorquido por uma pessoa desajustada».

O sobrinho afirmava que teve um relacionamento de sete meses com o cantor, que não teria aceitado o fim do namoro. Ele conseguiu uma ordem de restrição por violência doméstica contra o tio. Dias depois, no entanto, ele retirou as acusações. Martin sempre negou a veracidade do relato .

No processo, o cantor diz que, depois da retirada da ordem judicial, Sanchez passou a enviar mensagens pelo Instagram ameaçando «assassinar sua reputação e integridade» se não recebesse dinheiro.

Martin afirma que perdeu inúmeros contratos multimilionários por causa da acusação e pede US$ 20 milhões em danos.

Ricky Martin fala sobre acusação de assédio retirada por sobrinho

