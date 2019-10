Entornointeligente.com /

El Senador del estado de la Florida en Estados Unidos, Rick Scott , se reunió este martes con el embajador venezolano Carlos Vecchio y el Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. Durante el encuentro, representantes de ambos países acordaron recabar todas las anécdotas sobre la violación de derechos humanos que ha hecho el régimen de Maduro. “Les dije que debemos hacer más para contar las historias del genocidio de Nicolás Maduro”, dijo Scott a través de su cuenta personal en Twitter. Igualmente, invitó a los venezolanos en enviar sus anécdotas para transmitirlas desde su plataforma. “¡Envíame tu historia! Seré tu voz. Necesitamos que el mundo escuche lo que Maduro le hace a Venezuela”, reiteró. La delegación, encabezada por Borges, sostendrá encuentros con representantes de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos. El objetivo de esta gira es profundizar las sanciones y acciones contra familiares y testaferros de la cúpula militar y civil que hoy sostiene al régimen de Nicolás Maduro. CCN The post Rick Scott: “Necesitamos que el mundo escuche lo que Maduro le hace a Venezuela” appeared first on El Carabobeño .

