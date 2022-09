Richard Sánchez reveló amenazas en redes sociales y no salía a la calle a petición de su familia

Entornointeligente.com /

El paraguayo Richard Sánchez reveló que fue víctima de amenazas en redes sociales por parte de aficionados del América que lo acusaban de «tenderle la cama» al técnico argentino Santiago Solari, quien dejó al equipo azulcrema en el último lugar de liga en el pasado Clausura 2022.

Bajo las órdenes de Solari, Richard Sánchez sólo participó 922 minutos en el Guard1anes 2021 y 916 minutos en el Apertura 2021, esto provocó que los aficionados lo señalaran como uno de los responsables para que el club no alcanzara sus objetivos.

De igual manera, Richard Sánchez reveló que su propia familia le pedía no salir a la calle para evitar cualquier situación.

«La familia es fundamental, la que te da consejos de no salir (a la calle), estar bien, porque uno se siente mal y ves al hijo sonriendo y no tiene precio, uno se olvida lo que pasa fuera y quiere demostrar que las cosas no son así y lo fundamental es la familia», comentó el centrocampista.

Richard Sánchez Imago7 Richard Sánchez señaló que nunca tuvo algún desencuentro con Solari y si no jugaba era porque tenía una lesión que le impedía estar al cien por ciento físicamente.

«Tengo que tocar un tema que me mandaban mensajes, recibía amenazas cuando estaba el técnico anterior con Solari, pero nunca tuve un inconveniente y venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso. No me sentía bien físicamente y cuando había compañeros lesionados también nadie se fija y tiran cosas que no son así», expresó.

Richard Sánchez mencionó que durante la época de Solari «recibía mensajes de amenazas de todo sentido, porque salió que me peleé con el técnico y que tendí la cama, pero no pasó y nunca tuve problemas. Siempre estuve a disposición para jugar igual lesionado».

Del mismo modo, fue contundente al señalar que el momento que vive el club con la racha de ocho triunfos consecutivos disfraza lo que vivió personalmente hace unos meses. «Ahora que estamos bien hablan lindo, pero en momentos malos solo estaba la familia».

«Pasamos por lindo momento, nos enfocamos en lo que es jugar cada partido, jugar y conseguir cosas históricas. Nos propusimos a terminar punteros y nos pasó que en Liguilla tuvimos experiencias anteriores que no avanzamos. Tenemos experiencias y trataremos de dejar todo en la Liguilla y traer la 14, que es lo que anhelamos», finalizó.

LINK ORIGINAL: ESPN

