Richard Galeano y sus picantes entrevistas en Radio Universal: «Mi premisa es entretener»

Es una de las excepciones en la AM. Richard Galeano propone un espacio descontracturado y que apuesta al público juvenil en un medio asociado con lo solemne. Por su programa Hacemos lo que Podemos (Radio Universal) pasan consejos de sexo, chimentos del espectáculo y notas con personajes como Oriana Junco o Guido Süller . Pero el ciclo es tan variopinto, que con apenas unos minutos de diferencia puede pasar a entrevistar a un senador o a leyendas vivas de la televisión como Cacho de la Cruz o Cristina Morán juntos, siempre bajo el mismo tono desfachatado. En diálogo con El País, recuerda los mejores momentos del ciclo y habla de la salida de Juan Cor del programa, el otro histórico conductor.

-Llevás más de cuatro años al frente de Hacemos lo que podemos (Radio Universal), ¿cuál ha sido la clave para lograr esa permanencia?

-De mi parte, la pasión. Hay que jugársela y tratar de vivir de lo que a uno le apasiona. En cuanto al contenido del programa intentamos ofrecer algo distinto a lo que hay en la vuelta, sobre todo en la AM. Buscamos una variedad de cosas que le interese a la gente. Generamos contenidos sobre fútbol, espectáculo, sexo, política y hasta momentos bizarros. La premisa es que la gente se entretenga.

-¿A qué te referís con «momentos bizarros»?

-Hubo de todo. Me acuerdo que sacamos al aire a Oriana Junco y la nota fue tremenda. Otro día tuvimos de manera presencial a Graciela Borges y a la vuelta de la pausa teníamos a Guido Süller. Es un programa en el que puede pasar cualquier cosa.

-¿Tenés identificado cuál es el público que los sigue?

-Uno identifica que la AM es para gente mayor, pero nosotros tenemos un público muy variado. Cuando interactuamos con la audiencia, nos llegan muchos mensajes de gente joven. Creo que hoy lo que determina el público no es el medio, sin el contenido que uno proponga.

-La entrevista en vivo suele ser la principal apuesta del programa, ¿cuál fue la mejor?

-Para el aniversario de la radio salimos desde el Sodre. Se me ocurrió que era una buena ocasión para juntar en el programa a Cacho de la Cruz y Cristina Morán. Fue un golazo. Voy a guardar esa entrevista para toda mi vida.

-¿Y la peor?

-La peor fue con Carlos Perciavalle. Recién había explotado lo de Juan Darthés y él lo había defendido. La nota fue por ese lado, y Jimmy Castilhos, que estaba con él, se metió y empezó a contestar más él que Perciavalle que era el invitado.

-El programa enfrentó este año la salida de Juan Cor, que era el otro conductor fundacional del programa, ¿a qué se debió?

-Era la crónica de una muerte anunciada. Él me había planteado que no se sentía cómodo con algunas cosas y no quería seguir, y después sucedió una situación interna por la que yo decidí que no continúe. Fueron diferencias profesionales, pero a nivel personal está todo bien.

-¿El programa lo extraña?

-Veníamos de hacer el programa juntos todos los días por más de cuatro años, así que fue un momento de turbulencia. Yo pensé que su salida le iba a hacer mucho daño, pero al final no pasó. Se sumaron Matías «Bichi» Amaro y Kyoto de The Party Band. Ya pasó el tiempo y ahora el programa está saliendo mejor que antes.

