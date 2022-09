Richard Dawson, RP Boo e Claire Rousay entre os nomes que completam o Out.Fest

Entornointeligente.com /

E agora ei-lo completo: Claire Rousay e Richard Dawson & Circle, em estreia nacional, os regressos de RP Boo, Eve Risser e Audrey Chen e o resultado de trabalhos encomendados pela OUT.RA a Rita Santos e George Silver. São nomes que se juntam aos anteriormente anunciados Nicole Mitchell, Prison Religion, Phew, Sereias ou David Toop no cartaz do 18.º Out.Fest – Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, acontecimento de absoluto destaque no panorama da música experimental em Portugal cuja programação completa para a sua edição de 2022 foi anunciada esta quarta-feira.

