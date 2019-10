Richard Blanco reitera desde Argentina necesidad de ayuda internacional en Venezuela (Video)

Entornointeligente.com /

Foto: Richard Blanco / archivo

El diputado por Caracas a la Asamblea Nacional de Venezuela, AN, Richard Blanco, se pronunció desde el exilio, sobre las venideras elecciones en Argentina.

Blanco quien ha encabezado junto a los venezolanos radicados en esa nación un trabajo importante a favor de la democracia, resaltó la figura de Horacio Rodríguez Lorreta, candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aprovechando un material audiovisual donde le envió un fuerte menaje a los argentinos ya los venezolanos.

“Apoyamos a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez y a todos los candidatos de `Unidos por el Cambio’, para que no suceda en Argentina lo que está ocurriendo con el usurpador Nicolás Maduro, que utiliza los recursos provenientes del narcotráfico para desestabilizar la región”, sentenció.

Además de ello agregó que ese plan desestabilizador está puesto en marcha por el Gobierno madurista en compañía del Foro de São Paulo y el Gobierno cubano.

“Estamos con los argentinos y seguimos luchando por la libertad de nuestra patria Venezuela “, asimismo reiteró su insistencia en la imperiosa necesidad de recibir ayuda internacional con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, R2P, 187 numeral 11 y la Organización de los Estados Americanos, OEA.

Nota de prensa

Este 27 de Octubre, nos toca darle todo el apoyo a Horacio en la Ciudad. Les pido a nuestros hermanos Venezolanos radicados en Buenos Aires, por más de dos años y empadronados , votar bien temprano. Votemos Unidos por el Cambio. Mauricio Macri Presidente. ARGENTINA cuenta con nosotros. Vamos por la libertad de Venezuela y sacaremos a los delincuentes de Miraflores . Reenvía este mensaje a nuestros hermanos venezolanos que viven en Buenos Aires, ARGENTINA.

