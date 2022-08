Ricardo Montaner se molestó con un participante de The Voice por cambiar la letra de una canción de Armando Manzanero

Entornointeligente.com /

Ricardo Montaner vivió un momento incomodo con un participante de The Voice en Argentina luego de que este decidiera cambiarle la letra de una canción de Armando Manzanero. Ricardo Montaner sorprendió a más de uno cuando, en el inicio de Los Knockouts, la etapa donde volverán a presentarse todos los participantes que superaron Las Batallas de La Voz Argentina, se molestó con un participante que cambió parte de la letra de una canción de Armando Manzanero

El nombre del joven es Octavio Muratore , quien forma parte del equipo liderado por Mau y Ricky, cantó Mía , tema compuesto por el reconocido intérprete y autor mexicano, fallecido en diciembre de 2020.

Cuando fue el turno de Montaner para dar su opinión acerca de la participación del cantante, el venezolano no dejó de mostrarse crítico, destacando que » Siento que este knockouts fue medio accidentado para los dos», señaló, también analizando el trabajo de Ezequiel Romano, quien cantó el tema Zamba y acuarela, de Raly Barrionuevo.

«En el caso de Octavio… creo que tu perdiste la oportunidad de hacer de esta canción algo más que sublime. O sea, le cambiaste la letra desde que empezó. Hiciste tu propia versión de letra. Y creo que a Manzanero no le hubiera gustado mucho que le cambies la letra de su canción», señaló Montaner.

Para después agregar que «Eres tan nostálgico que me pareció que podrías haberte agarrado la canción para ti», haciendo referencia a la presentación del participante oriundo de la provincia de Santiago del Estero. «Los dos tuvieron problemitas, pero siento que Ezequiel nos ofreció al menos una versión de zamba bastante personal», concluyó Montaner su devolución.

Mau y Ricky también cuestionaron ambas performances. Y el menor de los hermanos habló de lo marcado por su padre: «No conozco tanto el tema como mi padre, así que no me había dado cuenta del cambio de letra, eso no está chévere «.

