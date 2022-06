Ricardo Montaner «Me despidieron de La Voz Argentinaâ¦»

Entornointeligente.com /

El cantante desató una oleada de comentarios con sus palabras

Ricardo Montaner forma parte del jurado calificador en el concurso de canto La Voz Argentina, dónde ha protagonizado momentos graciosos y controversiales a su vez. En esta ocasión, el cantante venezolano causó revuelo tras suplicarle de forma divertida a una de las participantes que se uniera a su equipo, pues de lo contrario «lo despedirían».

La participante fue Vanesa Magnago, quién se presentó con la canción Ain’t No Sunshine deleitando al jurado con su talento.

«No te voy a pedir por favor, te suplico… Ya me hablaron desde la dirección, me dijeron que si este año yo no ganaba, me despedían, que ya no me dan oportunidades, tengo que ganar el programa» expresó Montaner.

«O gano La Voz este año o me despiden… Y tu serias la culpable sino vienes conmigo» añadió suplicante.

A pesar de sus peticiones, la joven decidió unirse al equipo de Lali Espósito, provocando que Montaner se levantara de su silla y dijera «Me voy, me acaban de despedir».

Posteriormente Montaner compartió un tweet que desató las reacciones de sus fanáticos.

«Me acaban de despedir de @LaVozArgentina Vuelve El PUMA» escribió el cantante, refiriéndose a que José Luis Rodríguez regresaría como jurado al concurso 10 años después.

