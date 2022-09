Ricardo Montaner «estalla» contra psicóloga que lo criticó

Entornointeligente.com /

En el pasado mes de enero del presente año 2022, surgió una polémica entre el cantante venezolano Ricardo Montaner y la psicóloga Argentina Flor Rodríguez, por una acción del criollo.

Asimismo, Rodríguez tuvo un cruce en el que cuestionó su vínculo familiar, centrándolo en la relación con su tres hijos, Mau, Ricky y Evaluna. A lo que el intérprete de Me va a extrañar , estuvo en un toma y dame con la terapeuta.

En medio de la controversia, giró en torno a una publicación que hizo Ricardo Montaner por el cumpleaños de Ricky, donde él le daba un beso en la boca como muestra de cariño, en lo que esta acción desató el enojo por parte de Flor Rodríguez.

En el pie de la foto, el venezolano lo acompañó con el siguiente escrito: «Estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz… Yicky… Feliz cumple amado hijo», pues la psicóloga minutos más adelante realizó el siguiente comentario, «En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido».

Por su parte, Montaner en la molestia causada por la psicóloga, le envió el siguiente mensaje: «Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar».

La riña continuó entre el cantante y la mujer, a lo que esta le devolvió la respuesta de ese mensaje, en el que puntualizó: «Lo extremo siempre es visto como amenaza, Pensé que me ibas a pedir un turno. Y si, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar.

La periodista Argentina Estefi Berardi dio a conocer en LAM que el músico le envió una carta documento a la psicóloga para que el caso vaya a la justicia: «Montaner la citó a mediación por daños, ella se llama Florencia Rodríguez», destacó la panelista y añadió: «Le mando la carta documento y ahora tienen que ir a mediación con sus abogados».

Con información de Revista Ronda

