Ricardo Montaner cumple hoy 65 años

El cantante venezolano nació en una ciudad del conurbano bonaerense el 8 de septiembre de 1957 y se convirtió en uno de los artistas más vendedores de América.

Este jueves 8 de septiembre Ricardo Montaner cumple 65 años. Dueño de una voz particular que se amplificó en cada uno de sus grandes éxitos que recorrió el mundo, es uno de los artistas americanos más vendedores de la historia: le compraron más de 25 millones de discos hasta hoy.

Sin embargo, en el comienzo no fue fácil para él. «Yo era un tipo muy vergonzoso, toda mi vida he sido muy tímido. Entonces, subir a una tarima requería de dominar los nervios de manera importante, me asustaba mucho», confesó acerca de cómo debió transformar su destino hacia una vida entre entre hoteles, aeropuertos y estadios, con el rumor de su gente acompañándolo adonde vaya.

Familiero, artista, hombre de fe, viajero frecuente, de múltiples nacionalidades y un único origen: A continuación se comentan hechos relevantes en la vida de Montaner a quien hoy le toca celebrar su propia historia una vez más.

1. Cuando el pequeño Ricardo tenía siete años, la familia se mudó hacia Maracaibo, en Venezuela, ya que el padre, un técnico en telecomunicaciones, había recibido una oferta laboral que no podía rechazar.

2. El amor por la música le llegó en época escolar, cuando decidió incorporarse al coro de la iglesia a la que asistía con sus padres cada semana.

