Ricardo Montaner confesó el bullying que sufrió de niño en Venezuela «No era un muchacho muy feliz… me decían chanchito» (+Video)

El reconocido cantante venezolano Ricardo montaner contó en una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado todo el bullying que sufrió al llegar a Venezuela. Ricardo Montaner es reconocido por sus múltiples éxitos en la música y es uno de los mayores exponentes de la música de América Latina . Montaner nació en Argentina, sin embargo él y su familia se mudaron a una edad muy temprana para Venezuela, y contó en una entrevista con Yordi Rosado todo el bullying que sufrió al llegar a territorio criollo.

«Llegamos a Venezuela yo teniendo cerca de 8 años y me cambió la vida. Yo no era un muchacho muy feliz, me empecé a acomplejar, me hacían bullying en la escuela y me enfermé de la vista» , comentó Montaner en la Entrevista.

Montaner también comentó que el desarraigó que sufrió de niño también le generó muchos problemas que llevaron al bullying: « En clase de deporte el profesor me dio un bate, en mi vida había visto un bate, yo jugaba fútbol, y ahora tenía que pegarle a la pelotita pero por suerte de principante le dí y en vez de correr a primera, corrí a tercera, me corrieron del campo, el bullying fue tal que no volví a jugar bésibol, al menos no con los compañeros del colegio» , aseveró Montaner.

Además el intérprete de «DIos Así lo Quiso» contó que por leer tanto se enfermó de la vista y le tuvieron que poner lentes lo que lo llevó a ser el cuatro ojos del salón: «Me pusieron los lentes y entonces era el gordito del salón, me decían chanchito, por los lentes me creció la nariz, entonces también era el narizón y además también era el cuatro ojos «; dijo Montaner en la entrevista.

Sin embargo, a pesar de haber tenido unos años duros en Venezuela, Montaner comentó que la música fue lo que lo sacó para adelante con una batería que le había regalado su padre.

Redacción Gossipvzla

