Ricardo López Murphy asume intenciones y reveló deseo de ser candidato presidencial en 2023

En declaraciones al canal A24, el diputado nacional de JxC puso sobre la mesa sus intenciones de ser candidato presidencial en las elecciones 2023 . «Siempre estuve dispuesto y las he asumido en un momento que era más que difícil. Temor a hacerme cargo no tengo», expresó este sábado.

Informate más Vidal se mostró en contra de la dolarización de la economía: «Se empobrecería la población» Este comentario surge en un contexto donde la figura de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich , dos referentes del PRO, emergen como los posibles nombres para candidaturas el año oróximo. A ellos se suma la UCR, con Gerardo Morales y Facundo Manes como estandartes de ese partido para la disputa dentro del espacio de oposición. Además del coqueteo de sectores más duros de la coalición con Javier Milei , lo que generó varias discusiones puertas adentro y tensiones en los últimos meses.

Críticas al rumbo económico del Gobierno López Murphy no perdió la oportunidad y dejó un abanico de cuestinamientos al rumbo económico del oficialismo. Analizó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán , y al respecto indicó que el problema no es el ministro «sino quien da las órdenes», por lo que apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner . «Guzmán se queda porque no tienen otro», expresó el economista en la entrevista.

Calificó como «un tsunami impositivo» a la suba de impuestos que ha realizado el Gobierno, tras el reciente proyecto de Renta inesperada, y avisó que «no va a pasar» en su aprobación en el Congreso. «Si el Gobierno propiciará que la Argentina elimina el déficit los próximos 20 años sería una iniciativa brutal que daría margen porque el que capitalizaría sería el Gobierno. ¿Y quién diría que no a eso? Yo sería un abanderado. Nunca han planteado eso y van al revés», consideró el diputado nacional de JxC.

lopez murphy 2001.jpg El recuerdo de 2001 a las puertas de la presidencia En la entrevista, Ricardo López Murphy también reveló que en 2001, en los deis días que duró en el cargo de ministro de Economía, «casi soy presidente» dijo. Aclaró cómo fueron los hechos y recordó su experiencia de marzo de ese año, durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando «había dudas» sobre el rumbo de la economía argentina.

Contó las advertencias a los funcionarios de ese entonces, cuando sostuvo que «chocamos y nadie lo veía» : «Cuando chocamos todo el mundo dijo que era el presidente», se jactó el economista, quien aseguró que si hubiese llegado a la Casa Rosada «la Argentina hoy no tenía ninguno de los problemas que tiene».

