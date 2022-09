Ricardo Lombana ‘No me dejaré chantajear de la Asamblea Nacional’

Entornointeligente.com /

Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino Larish Julio | La Estrella de Panamá El presidente del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, afirmó que de ganar la Presidencia de la República en 2024 y no lograr una mayoría legislativa, no se dejará chantajear de la Asamblea Nacional.

«Que quede bien claro. Si yo soy presidente y no tengo mayoría en la Asamblea, no me voy a dejar chantajear, no voy a pactar ni planillas de botellas ni nombramientos de botellas, ni contratitos para que paguen pauta oficial en las emisoras que tienen los diputados, ni todas las cosas que siempre se han hecho, porque los ciudadanos están hartos de eso y yo quiero representar a esos ciudadanos», indicó.

En una entrevista en el programa «Portada», de La Estrella de Panamá, Lombana expresó que aspira a que en la próxima Asamblea haya un número importante, sino la mayoría, de diputados del Movimiento Otro Camino y de diputados independientes que permitan cambiar la realidad que el país y la Asamblea viven hoy.

Lombana, quien fue candidato presidencial por la libre postulación en las elecciones de 2019, manifestó que en el actual proceso electoral rumbo a las elecciones de 2014, no ve opciones reales de que un verdadero independiente quede entre los tres candidatos a la Presidencia por la libre postulación, porque probablemente, asegura, esas tres plazas las ocuparán personas que vienen de otros partidos políticos para precisamente manipular la oferta electoral.

Mencionó como ejemplo a la diputada del PRD Zulay Rodríguez, de quien dijo que probablemente está en la carrera presidencial como independiente para ayudar al expresidente Ricardo Martinelli, quien también aspira a ocupar la Presidencia por el partido Realizando Metas.

También se refirió a la posibilidad de unificar un gran bloque independiente rumbo a 2024.

«Habló de un grupo importante de candidatos independientes que no respondan a otros intereses o a otros partidos y el Movimiento Otro Camino, que está compuesto por muchos independientes o que vienen de otros partidos, pero que no se sienten representados por las prácticas clientelistas actuales», señaló.

También manifestó que no está dispuesto a hacer alianzas si estas son para repartirse el país, los cargos, los ministerios, ni los nombramientos de botellas y demás.

«Si eso es lo que quiere Cambio Democrático y el panameñismo, no hay alianzas, porque las 400 mil personas que votaron por mí en 2019, eso es lo que me piden que haga. Yo estoy en esto para detener ese tipo de política. Todos los panameñistas y todos los Cambio Democrático que entiendan que la forma de hacer política donde se ha abusado de la población tiene que cambiar… conversemos, sobre qué vamos a hacer para cambiar esa realidad», puntualizó.

Temas relacionados: AN: Asamblea Nacional PRD: Partido Revolucionario Democrático Ricardo Lombana Zulay Rodríguez Lu Ricardo Martinelli Berrocal Movimiento Otro Camino

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com