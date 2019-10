Ricardo Lomabana inicia trámites para conformar el partido político “Movimiento Otro Camino”

Entornointeligente.com /

Ricardo Lombana, ecandidato presidencial, anunció este domingo la creación de un nuevo partido político llamado “Movimiento Otro Camino” , con miras a participar de forma activa en el escenario político panameño, de cara a las elecciones generales del 2024. noticias relacionadas Ricardo Lombana deplora que se haya alterado la bandera de Panamá con los colores de la comunidad LGTB Ricardo Lombana no descarta crear un partido político Ricardo Lombana califica como ‘bofetada’ que Benicio Robinson llegue a presidir Comisión de Presupuesto Explicó que procederá a realizar l as gestiones oficiales ante el Tribunal Electoral para conformar e inscribir el nuevo colectivo, detallando que en las últimas dos semanas recolectaron las firmas de iniciadores o fundadores, alcanzando una cifra superior al mínimo exigido por el Código Electoral, como requisito para ser reconocido como partido político en formación . Destacó: ” Dichas firmas, 500 certificaciones de residencia, los borradores de los estatutos y de la declaración de principios del partido, el listado de los miembros de la junta directiva provisional y el borrador del plan de gobierno serán presentados al Tribunal Electoral en los próximos días, tras lo cual solo restará esperar el visto bueno de las máximas autoridades electorales para iniciar la etapa oficial de inscripciones en todas las provincias y comarcas del país” . Para lograr inscribir un partido político se requerirá de unas 39 mil firmas válidas o adherentes como mínimo, según lo exige el Tribunal Electoral, por lo cual Ricardo Lombana pide el apoyo a los ciudadanos una vez abran los libros de inscripciones del “Movimiento Otro Camino” , el cual describe como “un partido moderno, abierto, participativo, del siglo XXI, comprometido con el cuidado del planeta y, sobre todo, ético y con rendición de cuentas, que promoverá y defenderá los mismos principios promovidos y defendidos como independientes”. En la conferencia de prensa se informó que la junta directiva provisional estará conformada por: Ricardo Lombana (presidente); Víctor Carles y Rosemary Barrios (primer y segunda vicepresidente); Diógenes Galván (secretario general); Agustín Sanjur y Mario Pinzón (primero y segundo subsecretario general); Ramsés Córdoba y Rodney Olmos (secretario y subsecretario ejecutivo); René Díazy Eduardo Rodríguez (secretario y subsecretario de finanzas) ; Isaac Rodríguez y Rosina Ciniglio (secretario y subsecretaria de organización); Tania Fernández y María Narváez (secretaria y subsecretaria de comunicación); Yara Moreno y Melissa Epailly (secretaria y subsecretaria legal, de actas y correspondencia); Martita Cornejo y Cecilio Castillero (secretaria y subsecretario de ambiente); César Berna y Anais Boyd Ortíz (secretario y subsecretaria de pueblos originarios). VEA TAMBIÉN: José Luis “Popi” Varela califica declaraciones de Mireya Moscoso de hipócrita Aclaró que el movimiento Otro Camino Panamá, agrupación que él dirige y que en mayo se convirtió en la tercera fuerza política del país , tomó esta decisión tras haber realizado un periodo de consultas con la población y candidatos por libre postulación, y luego de analizar los resultados de aproximadamente 30 reuniones celebradas entre los meses de junio a septiembre de este año. ” El sistema actual no tiene intenciones de cambiar las reglas del juego para los independientes y por ende, se debe dar este paso” manifestó. Ricardo Lombana fue candidato presidencial por libre postulación para las elecciones generales del pasado 5 de mayo de este año, alcanzando cerca de 370 mil votos. VEA TAMBIÉN: Banco hipotecario hará préstamos para comprar casas de hasta 170 mil dólares ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

