Ricardo Lagos valora acuerdo de Chile Vamos por una nueva Constitución y dice que va «en la dirección correcta»

Chile Vamos reafirmó ayer su compromiso por una nueva Constitución y reiteró las materias que debería contener.

El expresidente Ricardo Lagos abordó el debate en torno a la propuesta de nueva Constitución, que se plebiscitará el 4 de septiembre. Al respecto, valoró el compromiso de Chile Vamos -reafirmado ayer por la coalición opositora- por una nueva Constitución.

«Lo que ha ocurrido ayer es importante y significativo, en el sentido de que son partidos que hasta ayer estaban muy reacios a poder entender las necesidades que había que hacer», dijo el exmandatario tras encabezar el seminario internacional «Los retos de la Gobernanza: América Latina en el siglo XXI», realizado en el Congreso de Santiago.

«Es un signo positivo, en la dirección correcta, y esperemos entonces que ahora sí las cosas se hagan, porque buena parte que hemos tenido es esta caldera a presión que no se podían hacer los avances», sostuvo Lagos.

«Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con lo que son los derechos económicos y sociales que hay que garantizar, creo que es muy importante», añadió.

Asimismo, manifestó que «establecer el plebiscito es una buena idea, y ese plebiscito de salida, entonces, va a dar una respuesta. Me parece también, y es lo que he señalado, que pase lo que pase, va a tener que continuar el debate constitucional, por lo tanto me he preocupado de plantear una opción, de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto».

En una carta de Chile Vamos, titulada «Una Nueva y Buena Constitución para Chile», la coalición reiteró sus compromisos por una nueva Constitución, tal como lo expresaron en julio.

«Reiterando nuestra convicción expresada un mes atrás, en el caso de ganar la opción Rechazo en el plebiscito de septiembre próximo, nos comprometemos a llegar a un acuerdo amplio y transversal que permita tener una nueva Constitución para Chile, mediante un mecanismo donde la ciudadanía incida directamente sobre el procedimiento a seguir y sobre el texto que termine rigiendo en el país», señalaron en la misiva.

Sobre las materias en que reafirmaron su compromiso, están el Estado social y democrático de derecho, nuevo presidencialismo, modernización y ampliación de los derechos fundamentales, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, entre otros.

