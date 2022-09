Ricardo Lagos tras amplio triunfo del Rechazo en el Plebiscito: «Fue un fracaso, una falla de la política chilena»

Entornointeligente.com /

El día después del Plebiscito de salida que dio como ganador al Rechazo con más del 60% de los votos, el ex Presidente Ricardo Lagos señaló que el actual Mandatario «s e la jugó por una opción, no vamos a decir que salió fortalecido «.

Quien fuera jefe de Estado entre 2000 y 2006 agregó que «Boric entendió que tenía derecho, como ciudadano a decir cómo votar, pero generó un problema, su opción legítima hizo que se confundiera el rol de Presidente con usar el voto para evaluar a su gobierno «, dijo en conversación con varios medios y publicada en La Tercera.

Lagos también criticó el rol que tuvo la Convención y sus integrantes a la hora de redactar la denegada propuesta de texto fundamental: «La asamblea constituyente no escuchó al Presidente Boric, que dijo que no quería una Constitución partisana «, dijo el ex Mandatario agregando que «hubo temas propios de políticas públicas en una Constitución».

Ricardo Lagos afirmó sentirse sorprendido por los resultados del Plebiscito de salida y lo calificó como «un terremoto de grado elevado»: » Fue un fracaso, fue una falla de la política chilena «.

Asimismo, el ex Presidente manifestó que nunca pensó que «escribiendo una Constitución no íbamos a ser capaces de consensuar las reglas para dirimir las diferencias. Ósea por definición, una Constitución, ley de leyes, tiene que tener un amplio grado de aceptación, porque con eso me guío para resolver las diferencias.

«Entonces cuando ya vi que en esto íbamos a un callejón sin salida, y es Apruebo o Rechazo, yo dije ‘ esto es lo peor que le puede pasar a Chile’ y por eso salí con este cuento del Apruebo o Rechazo, qué se yo», agregó.

Durante el desarrollo de la campaña de cara al Plebiscito, Ricardo Lagos mantuvo en reserva su preferencia, manteniéndola hasta hoy. No obstante indicó que «mi mirada estaba puesta en el cinco de septiembre» y que «el Apruebo o el Rechazo era un choque de trenes».

