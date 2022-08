Ricardo Gómez, un futbolista frustrado que se destaca en Call of Duty Mobile

Entornointeligente.com /

Sus rutinas empiezan desde las seis de la mañana todos los días y después de estudiar dedica hasta seis horas en entrenamientos

A los ocho años, Ricardo Gómez, uno de los ‘gamers’ mexicanos más destacados en Call of Duty Mobile, soñaba con que le pagaran por jugar fútbol en las Águilas del América y aunque su sueño se frustró, logró generar ingresos por una de sus pasiones, los videojuegos. «Jugar Call of Duty es como un trabajo, algo que me permite tener ingresos mientras estudio. Todavía no dimensiono que genero dinero con uno de mis pasatiempos», explicó este sábado a Efe el videojugador de 19 años del equipo Zygnus. Gómez comenzó a jugar Call of Duty desde el lanzamiento del juego en octubre de 2019 y en 2020 se convirtió en profesional al aprovechar el auge que tuvieron los eSports en los primeros meses de la pandemia. «Empecé a jugar por gusto, por diversión, con mis amigos hasta que el juego me atrapó y lo único que hice por meses fue despertarme y jugar a todas horas hasta que conseguí un buen lugar en las ‘ranks’ con jugadores de otras partes y recibí una oferta para ser profesional». El mexicano reveló que la diferencia entre un jugador amateur y un profesional es el conocimiento que se adquiere del videojuego después de pasar varias horas en el análisis de sus errores. Sus rutinas empiezan desde las seis de la mañana todos los días y después de estudiar dedica hasta seis horas en entrenamientos para mejorar su técnica. Gómez consideró que el dedicarse desde pequeño a practicar deportes como el fútbol y el baloncesto le han ayudado a figurar en Call of Duty. «Siempre he sido de jugar fútbol, baloncesto, y eso me ayuda en Call of Duty para tener un mejor motricidad y coordinar mejor mis dedos». El ‘gamer’ aseguró que los eSports ya deben ser reconocidos como un deporte en todo el mundo por la audiencia que han alcanzado que se cuenta por millones de personas. En el caso de Call of Duty Mobile, el videojuego cuenta con más de 650 millones de usuarios, varios de los cuales siguen las competencias como el Mundial que está en su fase 4, en la que Zygnus quedó en quinto lugar y ganó 2.500 dólares. «Los deportes tradicionales y los eSports son diferentes, uno son muy físicos y atléticos, este es más de habilidad en las manos, de la mente. Yo creo que a los eSports se les deben considerar como deportes porque siempre hay competitividad», sentenció Gómez.

